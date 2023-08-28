https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892785636.html

Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ

Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023

Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ

Об ударе ВМФ по складу боеприпасов ВСУ, новых планах США по Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:16

2023-08-28T21:16

2023-08-28T22:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881434603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02b3fbd5bbc4a48f41f09d18bcbc07cd.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Об ударе ВМФ по складу боеприпасов ВСУ, новых планах США по Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииУкраина и СШАСША рассматривают возможность передать Украине кассетные боевые части для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной артиллерии, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. При этом Пентагон продолжает отказывать в поставках дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на призывы киевских властей. Одной из основных причин журналист указывает неуверенность США в своих силах предоставить достаточное число этих ракет без подрыва собственной боеготовности на фоне угрозы конфликта с Китаем. Игнатиус также приводит статические данные: украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран. По его данным, американские военные уже давно полагают, что ВСУ ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно тратя боеприпасы. Американские чиновники призывают вместо этого сосредоточиться на ведении артиллерийских обстрелов по "наиболее важным целям", уточнил колумнист.Он также отметил изменения в тактических действиях: украинская сторона все-таки перебросила некоторые подразделения с востока — из Артемовска и других районов — на Южное направление. В свою очередь, заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что с начала конфликта США отправили на Украину более трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов. Она напомнила, что объем американской военной помощи киевскому режиму уже превышает 43 миллиарда долларов. Зерновая сделкаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к возможному возращению к зерновой сделке. Перспективы ее возобновления он связал с фактическим выполнением обязательств перед Москвой.На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море и направилось на северо-восток Болгарии. Кроме того, по словам чиновника, содержательных договоренностей насчет возможного заключения трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара пока нет, дискуссии продолжаются.В августе Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в/из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный "под наблюдением ВСУ".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись.

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, оон