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Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 28.08.2023 (обновлено: 22:51 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892785636.html
Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ
Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023
Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ
Об ударе ВМФ по складу боеприпасов ВСУ, новых планах США по Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:16
2023-08-28T22:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Об ударе ВМФ по складу боеприпасов ВСУ, новых планах США по Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход операцииУкраина и СШАСША рассматривают возможность передать Украине кассетные боевые части для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной артиллерии, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. При этом Пентагон продолжает отказывать в поставках дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на призывы киевских властей. Одной из основных причин журналист указывает неуверенность США в своих силах предоставить достаточное число этих ракет без подрыва собственной боеготовности на фоне угрозы конфликта с Китаем. Игнатиус также приводит статические данные: украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран. По его данным, американские военные уже давно полагают, что ВСУ ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно тратя боеприпасы. Американские чиновники призывают вместо этого сосредоточиться на ведении артиллерийских обстрелов по "наиболее важным целям", уточнил колумнист.Он также отметил изменения в тактических действиях: украинская сторона все-таки перебросила некоторые подразделения с востока — из Артемовска и других районов — на Южное направление. В свою очередь, заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что с начала конфликта США отправили на Украину более трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов. Она напомнила, что объем американской военной помощи киевскому режиму уже превышает 43 миллиарда долларов. Зерновая сделкаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к возможному возращению к зерновой сделке. Перспективы ее возобновления он связал с фактическим выполнением обязательств перед Москвой.На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море и направилось на северо-восток Болгарии. Кроме того, по словам чиновника, содержательных договоренностей насчет возможного заключения трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара пока нет, дискуссии продолжаются.В августе Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в/из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный "под наблюдением ВСУ".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись.
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, ООН
Спецоперация, 28 августа: у побережья Крыма сбили крылатую ракету ВСУ

МО: ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету над Черным морем у побережья Крыма

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Об ударе ВМФ по складу боеприпасов ВСУ, новых планах США по Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ на севере и западе Крыма. Кроме того, украинскую крылатую ракету уничтожили над акваторией Черного моря у побережья полуострова;
  • Корабли ВМФ России высокоточными крылатыми ракетами нанесли групповой удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов войск противника;
  • На Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, на Херсонском — до 35, на Южно-донецком — до 100, на Краснолиманском — до 60, на Запорожском и Донецком направлениях — более 340 солдат;
  • Средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть

Украина и США

США рассматривают возможность передать Украине кассетные боевые части для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной артиллерии, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
При этом Пентагон продолжает отказывать в поставках дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на призывы киевских властей. Одной из основных причин журналист указывает неуверенность США в своих силах предоставить достаточное число этих ракет без подрыва собственной боеготовности на фоне угрозы конфликта с Китаем.
Игнатиус также приводит статические данные: украинские войска с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров, практически израсходовав запасы западных стран. По его данным, американские военные уже давно полагают, что ВСУ ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно тратя боеприпасы. Американские чиновники призывают вместо этого сосредоточиться на ведении артиллерийских обстрелов по "наиболее важным целям", уточнил колумнист.
Он также отметил изменения в тактических действиях: украинская сторона все-таки перебросила некоторые подразделения с востока — из Артемовска и других районов — на Южное направление.
В свою очередь, заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что с начала конфликта США отправили на Украину более трех миллионов реактивных снарядов, ракет и минометных и артиллерийских выстрелов. Она напомнила, что объем американской военной помощи киевскому режиму уже превышает 43 миллиарда долларов.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
Вчера, 08:00

Зерновая сделка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к возможному возращению к зерновой сделке. Перспективы ее возобновления он связал с фактическим выполнением обязательств перед Москвой.
На минувшей неделе украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море и направилось на северо-восток Болгарии.
Кроме того, по словам чиновника, содержательных договоренностей насчет возможного заключения трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара пока нет, дискуссии продолжаются.
В августе Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в/из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный "под наблюдением ВСУ".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку
Вчера, 06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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