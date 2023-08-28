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ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 28.08.2023 (обновлено: 13:23 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892642460.html
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением - РИА Новости, 28.08.2023
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:59
2023-08-28T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вмф рф
украина
в мире
керченский пролив
владимир путин
киев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;Сегодня ночью военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута&quot;, — уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230827/aerodrom-1892517671.html
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вооруженные силы украины, вмф рф, украина, в мире, керченский пролив, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ВМФ РФ, Украина, В мире, Керченский пролив, Владимир Путин, Киев
ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

Минобороны: ВМФ РФ нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"Сегодня ночью военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.
В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.
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Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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