https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892642460.html

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением - РИА Новости, 28.08.2023

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением

ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:59

2023-08-28T12:59

2023-08-28T13:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

в мире

керченский пролив

владимир путин

киев

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута", — уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.В минувшую пятницу российские корабли ударили крылатыми ракетами морского базирования по порту, используемому украинскими войсками. Как отметили в министерстве, вооруженным силам удалось поразить объект.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230827/aerodrom-1892517671.html

украина

керченский пролив

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вооруженные силы украины, вмф рф, украина, в мире, керченский пролив, владимир путин, киев