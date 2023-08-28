https://ria.ru/20230828/sobaki-1892632967.html

В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка

В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023

В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка

Специалисты отловили 13 безнадзорных собак в Махачкале после нападения на ребенка, сообщила пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:06

2023-08-28T12:06

2023-08-28T12:06

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты отловили 13 безнадзорных собак в Махачкале после нападения на ребенка, сообщила пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана в Telegram-канале. В воскресенье стая собак набросилась на ребенка на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, тот успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. По данным мэрии, ребенок получил укус, ссадины и царапины, сейчас он в больнице. "По случаю нападения на ребенка стаи собак в поселке Редукторный города Махачкалы 27 августа текущего года сотрудники МУП "Питомец" (специализированное предприятие, которое занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией безнадзорных животных - ред.) осуществили отлов 13 животных без владельцев (собак) на улице Лаптиева. Мероприятия по отлову животных без владельцев на территории поселка Редукторный продолжаются", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за два предыдущих дня, 25 и 26 августа, на этой территории отловили семь собак.

https://ria.ru/20230826/stavropol-1892382610.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала