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В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
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12:06 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sobaki-1892632967.html
В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка
В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка
Специалисты отловили 13 безнадзорных собак в Махачкале после нападения на ребенка, сообщила пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:06
2023-08-28T12:06
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты отловили 13 безнадзорных собак в Махачкале после нападения на ребенка, сообщила пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана в Telegram-канале. В воскресенье стая собак набросилась на ребенка на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, тот успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. По данным мэрии, ребенок получил укус, ссадины и царапины, сейчас он в больнице. "По случаю нападения на ребенка стаи собак в поселке Редукторный города Махачкалы 27 августа текущего года сотрудники МУП "Питомец" (специализированное предприятие, которое занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией безнадзорных животных - ред.) осуществили отлов 13 животных без владельцев (собак) на улице Лаптиева. Мероприятия по отлову животных без владельцев на территории поселка Редукторный продолжаются", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за два предыдущих дня, 25 и 26 августа, на этой территории отловили семь собак.
https://ria.ru/20230826/stavropol-1892382610.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале отловили более десяти собак после нападения на ребенка

В Махачкале после нападения на ребенка отловили 13 бродячих собак

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты отловили 13 безнадзорных собак в Махачкале после нападения на ребенка, сообщила пресс-служба комитета по ветеринарии Дагестана в Telegram-канале.
В воскресенье стая собак набросилась на ребенка на побережье моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как около 10 собак с лаем бегут за мальчиком, тот успевает зайти в море, а животные, испугавшись воды, останавливаются на берегу. По данным мэрии, ребенок получил укус, ссадины и царапины, сейчас он в больнице.
«
"По случаю нападения на ребенка стаи собак в поселке Редукторный города Махачкалы 27 августа текущего года сотрудники МУП "Питомец" (специализированное предприятие, которое занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией безнадзорных животных - ред.) осуществили отлов 13 животных без владельцев (собак) на улице Лаптиева. Мероприятия по отлову животных без владельцев на территории поселка Редукторный продолжаются", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за два предыдущих дня, 25 и 26 августа, на этой территории отловили семь собак.
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ПроисшествияМахачкала
 
 
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