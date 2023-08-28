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Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 28.08.2023
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22:09 28.08.2023 (обновлено: 22:11 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/siriya-1892792498.html
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 28.08.2023
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:09
2023-08-28T22:11
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16, F-35
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Кулить: американские беспилотники 9 раз нарушили воздушное пространство Сирии

© Фото : Senior Airman Christa AndersonБеспилотный летательный аппарат армии США
Беспилотный летательный аппарат армии США - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Senior Airman Christa Anderson
Беспилотный летательный аппарат армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге.
Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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