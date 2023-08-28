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Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 28.08.2023

Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:09

2023-08-28T22:09

2023-08-28T22:11

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35