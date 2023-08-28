https://ria.ru/20230828/siriya-1892792498.html
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 28.08.2023
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:09
2023-08-28T22:09
2023-08-28T22:11
в мире
сирия
сша
эт-танф
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857940647_0:65:3074:1794_1920x0_80_0_0_e3e4bf0c5068fcdc8b780d7ed013b730.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html
сирия
сша
эт-танф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857940647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5381e20feb89e218e77a22d6937bb0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, f-35
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16, F-35
Американские беспилотники девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Кулить: американские беспилотники 9 раз нарушили воздушное пространство Сирии