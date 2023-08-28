https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии

Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии - РИА Новости, 28.08.2023

Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии

США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии для реализации своих планов, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:50

2023-08-28T15:50

2023-08-28T15:50

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ДАМАСК, 28 авг - РИА Новости. США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии для реализации своих планов, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль аль-Джаффа. Ранее ряд арабских и западных СМИ сообщили, что в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в последние дни проходят демонстрации с требованиями улучшения экономического положения. Губернатор провинции заявил, что власти провинции реагируют на требования граждан и призвал население "не дать втянуть себя в то, о чем сообщают в соцсетях и на некоторых сайтах". "Этот вопрос очень серьезен, и в случае развития движения, возможно, будет американское вмешательство. План по Эс-Сувейде является соответствующей и исторической возможностью, на которую Америка может надеяться для реализации своих планов", - сказал аль-Джаффа. По словам эксперта, сейчас речь идет "об интенсивных планах и действиях США по закрытию границ Сирии с Иорданией и Ираком". Он подчеркнул, что на данный момент "не было мобилизовано достаточного числа вооруженных группировок, способных вести боевые действия против Сирии и ее союзников на этих границах". Аль-Джаффа добавил, что США "пытаются перекрыть границы Сирии с иракской провинцией Анбар и активизировать действия вооруженных группировок на юге страны рядом с границами с Иорданией". Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал незаконное присутствие войск США в Сирии одним из основных дестабилизирующих факторов и призвал их оттуда вывести. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892578572.html

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