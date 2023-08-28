Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии
Эксперт: США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии для реализации своих планов
Американские военные в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 28 авг - РИА Новости. США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии для реализации своих планов, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Камаль аль-Джаффа.
Ранее ряд арабских и западных СМИ сообщили, что в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в последние дни проходят демонстрации с требованиями улучшения экономического положения. Губернатор провинции заявил, что власти провинции реагируют на требования граждан и призвал население "не дать втянуть себя в то, о чем сообщают в соцсетях и на некоторых сайтах".
"Этот вопрос очень серьезен, и в случае развития движения, возможно, будет американское вмешательство. План по Эс-Сувейде является соответствующей и исторической возможностью, на которую Америка может надеяться для реализации своих планов", - сказал аль-Джаффа.
По словам эксперта, сейчас речь идет "об интенсивных планах и действиях США по закрытию границ Сирии с Иорданией и Ираком". Он подчеркнул, что на данный момент "не было мобилизовано достаточного числа вооруженных группировок, способных вести боевые действия против Сирии и ее союзников на этих границах".
Аль-Джаффа добавил, что США "пытаются перекрыть границы Сирии с иракской провинцией Анбар и активизировать действия вооруженных группировок на юге страны рядом с границами с Иорданией".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.