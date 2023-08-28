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Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции - РИА Новости, 28.08.2023
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15:26 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/siriya-1892694639.html
Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции
Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции - РИА Новости, 28.08.2023
Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции
Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:26
2023-08-28T15:26
в мире
сирия
ирак
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов республики в понедельник. "Следующая Багдадская конференция по безопасности на Ближнем Востоке пройдет в конце ноября", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. При этом он не исключил участия в ней Сирии, призвав страны региона потребовать от Дамаска "активного сотрудничества" в плане борьбы с терроризмом, "если он хочет вновь быть интегрированным в региональные организации". "Включение Дамаска подразумевает его активное сотрудничество в борьбе с террористическими группировками и возможность сирийским беженцам вернуться в свою страну, имея ряд гарантий", - сказал Макрон. В декабре в Иордании прошла вторая Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству, участники которой обсудили помощь Ираку, контртерроризм и развитие механизмов регионального сотрудничества с Ираком в ряде областей, в том числе в продовольственной и водной безопасности и энергетике. В конференции приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Ирака и Кувейта, министры иностранных дел Ирана, Саудовской Аравии и Турции, а также представители Египта, Омана, Бахрейна и ЕС. Первая конференция состоялась в 2021 году.
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в мире, сирия, ирак, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Сирия, Ирак, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции

Макрон: следующая Багдадская конференция пройдет при возможном участии Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов республики в понедельник.
"Следующая Багдадская конференция по безопасности на Ближнем Востоке пройдет в конце ноября", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
При этом он не исключил участия в ней Сирии, призвав страны региона потребовать от Дамаска "активного сотрудничества" в плане борьбы с терроризмом, "если он хочет вновь быть интегрированным в региональные организации".
"Включение Дамаска подразумевает его активное сотрудничество в борьбе с террористическими группировками и возможность сирийским беженцам вернуться в свою страну, имея ряд гарантий", - сказал Макрон.
В декабре в Иордании прошла вторая Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству, участники которой обсудили помощь Ираку, контртерроризм и развитие механизмов регионального сотрудничества с Ираком в ряде областей, в том числе в продовольственной и водной безопасности и энергетике. В конференции приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Ирака и Кувейта, министры иностранных дел Ирана, Саудовской Аравии и Турции, а также представители Египта, Омана, Бахрейна и ЕС. Первая конференция состоялась в 2021 году.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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