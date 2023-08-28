Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции
Макрон: следующая Багдадская конференция пройдет при возможном участии Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов республики в понедельник.
"Следующая Багдадская конференция по безопасности на Ближнем Востоке пройдет в конце ноября", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
При этом он не исключил участия в ней Сирии, призвав страны региона потребовать от Дамаска "активного сотрудничества" в плане борьбы с терроризмом, "если он хочет вновь быть интегрированным в региональные организации".
"Включение Дамаска подразумевает его активное сотрудничество в борьбе с террористическими группировками и возможность сирийским беженцам вернуться в свою страну, имея ряд гарантий", - сказал Макрон.
В декабре в Иордании прошла вторая Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству, участники которой обсудили помощь Ираку, контртерроризм и развитие механизмов регионального сотрудничества с Ираком в ряде областей, в том числе в продовольственной и водной безопасности и энергетике. В конференции приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Ирака и Кувейта, министры иностранных дел Ирана, Саудовской Аравии и Турции, а также представители Египта, Омана, Бахрейна и ЕС. Первая конференция состоялась в 2021 году.