https://ria.ru/20230828/siriya-1892694639.html

Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции

Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции - РИА Новости, 28.08.2023

Макрон не исключил участия Сирии в следующей Багдадской конференции

Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:26

2023-08-28T15:26

2023-08-28T15:26

в мире

сирия

ирак

франция

эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Следующая Багдадская конференция по безопасности пройдет в конце ноября при вероятном участии Сирии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной конференции послов республики в понедельник. "Следующая Багдадская конференция по безопасности на Ближнем Востоке пройдет в конце ноября", - заявил Макрон на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. При этом он не исключил участия в ней Сирии, призвав страны региона потребовать от Дамаска "активного сотрудничества" в плане борьбы с терроризмом, "если он хочет вновь быть интегрированным в региональные организации". "Включение Дамаска подразумевает его активное сотрудничество в борьбе с террористическими группировками и возможность сирийским беженцам вернуться в свою страну, имея ряд гарантий", - сказал Макрон. В декабре в Иордании прошла вторая Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству, участники которой обсудили помощь Ираку, контртерроризм и развитие механизмов регионального сотрудничества с Ираком в ряде областей, в том числе в продовольственной и водной безопасности и энергетике. В конференции приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Ирака и Кувейта, министры иностранных дел Ирана, Саудовской Аравии и Турции, а также представители Египта, Омана, Бахрейна и ЕС. Первая конференция состоялась в 2021 году.

https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html

сирия

ирак

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Екатерина Зайцева

в мире, сирия, ирак, франция, эммануэль макрон, евросоюз