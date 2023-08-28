https://ria.ru/20230828/shkola-1892675512.html
В Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий
В Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий - РИА Новости, 28.08.2023
В Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий
Школа креативных индустрий открылась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:26
2023-08-28T14:26
2023-08-28T14:26
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Школа креативных индустрий открылась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Нижегородская область в 2022 году вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, которые формируются по всей стране в рамках федерального проекта "Придумано в России". "Для нас очень важно быть одними из первых в реализации этого проекта. Развитие творческого потенциала молодых людей имеет огромное значение для будущего региона. Это касается как основного, так и дополнительного образования. Сейчас в регионе создаются IТ-кампус, технопарк среднего профессионального образования. Такие проекты дают возможность приложить свои силы и талант в самых разных отраслях. В Школе креативных индустрий будут все возможности для движения вперед", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. "Школа креативных индустрий" - совместный проект правительства Нижегородской области и министерства культуры РФ, на его реализацию было направлено около 45 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства были закуплены мебель и оборудование. "Первая в Нижнем Новгороде Школа креативных индустрий в рамках федерального проекта "Придумано в России" – это особая гордость региона, настоящий подарок для детей и их родителей к началу нового учебного года. Здесь есть современное оборудование, комфортные рабочие кабинеты, отличные профессиональные наставники. Я считаю, что у Школы креативных индустрий большой потенциал и есть все шансы вырваться в лидеры", – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной. Для размещения Школы креативных индустрий было выбрано историческое здание – гимнастический манеж Александровского дворянского института, где провели ремонтно-реставрационные работы. Здесь будут действовать три креативные студии: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные технологии. Программа обучения рассчитана на два года. В ходе обучения подростки 12-17 лет ознакомятся со спецификой профессий креативной индустрии, создадут творческие проекты, а также выберут одно из направлений для углубленного изучения. Параллельно с изучением специализированных программ они будут погружаться в мировую художественную культуру, узнают основы предпринимательской деятельности и авторского права, а также будут обсуждать спектакли и фильмы. Для обучения ребят закупили современное оборудование – мультстанок, профессиональные фото- и видеокамеры, графические планшеты, фоны и хромакей для фото- и видеосъемки, осветительные приборы, костюм для захвата движения и многое другое.
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нижний новгород, нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий
Власти: в Нижнем Новгороде открыли школу креативных индустрий
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости.
Школа креативных индустрий открылась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Нижегородская область
в 2022 году вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, которые формируются по всей стране в рамках федерального проекта "Придумано в России".
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"Для нас очень важно быть одними из первых в реализации этого проекта. Развитие творческого потенциала молодых людей имеет огромное значение для будущего региона. Это касается как основного, так и дополнительного образования. Сейчас в регионе создаются IТ-кампус, технопарк среднего профессионального образования. Такие проекты дают возможность приложить свои силы и талант в самых разных отраслях. В Школе креативных индустрий будут все возможности для движения вперед", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
"Школа креативных индустрий" - совместный проект правительства Нижегородской области и министерства культуры РФ
, на его реализацию было направлено около 45 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства были закуплены мебель и оборудование.
"Первая в Нижнем Новгороде Школа креативных индустрий в рамках федерального проекта "Придумано в России" – это особая гордость региона, настоящий подарок для детей и их родителей к началу нового учебного года. Здесь есть современное оборудование, комфортные рабочие кабинеты, отличные профессиональные наставники. Я считаю, что у Школы креативных индустрий большой потенциал и есть все шансы вырваться в лидеры", – приводятся в сообщении слова статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной.
Для размещения Школы креативных индустрий было выбрано историческое здание – гимнастический манеж Александровского дворянского института, где провели ремонтно-реставрационные работы. Здесь будут действовать три креативные студии: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные технологии. Программа обучения рассчитана на два года. В ходе обучения подростки 12-17 лет ознакомятся со спецификой профессий креативной индустрии, создадут творческие проекты, а также выберут одно из направлений для углубленного изучения. Параллельно с изучением специализированных программ они будут погружаться в мировую художественную культуру, узнают основы предпринимательской деятельности и авторского права, а также будут обсуждать спектакли и фильмы.
Для обучения ребят закупили современное оборудование – мультстанок, профессиональные фото- и видеокамеры, графические планшеты, фоны и хромакей для фото- и видеосъемки, осветительные приборы, костюм для захвата движения и многое другое.
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