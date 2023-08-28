Премьер Сербии высказалась о возможном вступлении в Евросоюз
Премьер Сербии усомнилась во вступлении в ЕС в 2030 году
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич не уверена в возможности получения ее страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году, согласно ожиданиям Брюсселя.
На озере Блед в Словении проходит ежегодный стратегический форум с участием руководства стран Западных Балкан и ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, в частности, балканских государств, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году.
"Вы слышали Шарля Мишеля, который сказал – 2030 год, и слышали премьера (Хорватии Андрея) Пленковича, который сказал "если будет это, это и это". Мы ранее слышали в стратегии расширения ЕС – 2025 год, сейчас мы уже дошли до 2025 года, теперь слышим – 2030 год", - заявила Брнабич сербским журналистам.
Она отметила, что не хотела бы звучать как евроскептик и пессимист, но в последние два года, кроме получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата страны региона, не приблизились к членству в ЕС.
"От 65% до 70% иностранных инвестиций в Сербии из стран ЕС, в зависимости от года 65%-70% нашего экспорта идет в ЕС и 18% в регион Западных Балкан. Поэтому нашими приоритетами должны остаться ЕС и регион. Если не из-за чего другого, то из-за ценностей, верховенства закона, стабильности, мира, благополучия и всего сопутствующего. Не знаю, 2030 год или позже, мы должны вместе с Брюсселем работать над конкретными шагами", - указала глава сербского правительства.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.