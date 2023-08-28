В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Советник Эрдогана Кылыч: Турция не рассматривает альтернативы зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Турция не рассматривает альтернатив "зерновой сделке", сомневается в том, что соглашение может сохраниться без России, заявил главный советник президента страны, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления "зерновой сделки", альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам, решение "уравнения" без участия РФ чревато последствиями.
"Хотя российская сторона заявила о выходе (из сделки), она сказала, что может их продолжить, если будут сформированы определенные условия, соответствующие ее ожиданиям. Украинская сторона также заявила, что никакого негатива по поводу продолжения переговоров в этом смысле нет. В центре в Стамбуле по-прежнему находятся официальные представители и ООН, и Украины. Поэтому наша работа продолжается", - сказал советник.
По его словам, приоритетом Анкары является сохранение нынешней модели "зернового коридора".
"В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов или путей. У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.