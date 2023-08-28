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В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России - РИА Новости, 28.08.2023
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20:49 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sdelka-1892784953.html
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России - РИА Новости, 28.08.2023
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Турция не рассматривает альтернатив "зерновой сделке", сомневается в том, что соглашение может сохраниться без России, заявил главный советник президента... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:49
2023-08-28T20:49
россия
турция
владимир путин
хакан фидан
оон
зерновая сделка
анкара (провинция)
в мире
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Турция не рассматривает альтернатив "зерновой сделке", сомневается в том, что соглашение может сохраниться без России, заявил главный советник президента страны, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления "зерновой сделки", альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам, решение "уравнения" без участия РФ чревато последствиями. "Хотя российская сторона заявила о выходе (из сделки), она сказала, что может их продолжить, если будут сформированы определенные условия, соответствующие ее ожиданиям. Украинская сторона также заявила, что никакого негатива по поводу продолжения переговоров в этом смысле нет. В центре в Стамбуле по-прежнему находятся официальные представители и ООН, и Украины. Поэтому наша работа продолжается", - сказал советник. По его словам, приоритетом Анкары является сохранение нынешней модели "зернового коридора". "В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов или путей. У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html
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россия, турция, владимир путин, хакан фидан, оон, зерновая сделка, анкара (провинция), в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, ООН, Зерновая сделка, Анкара (провинция), В мире
В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России

Советник Эрдогана Кылыч: Турция не рассматривает альтернативы зерновой сделке

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Турция не рассматривает альтернатив "зерновой сделке", сомневается в том, что соглашение может сохраниться без России, заявил главный советник президента страны, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара желает возобновления "зерновой сделки", альтернативные маршруты сопряжены с рисками, по его словам, решение "уравнения" без участия РФ чревато последствиями.
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"Хотя российская сторона заявила о выходе (из сделки), она сказала, что может их продолжить, если будут сформированы определенные условия, соответствующие ее ожиданиям. Украинская сторона также заявила, что никакого негатива по поводу продолжения переговоров в этом смысле нет. В центре в Стамбуле по-прежнему находятся официальные представители и ООН, и Украины. Поэтому наша работа продолжается", - сказал советник.
По его словам, приоритетом Анкары является сохранение нынешней модели "зернового коридора".
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"В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов или путей. У нас есть сомнения в том, что соглашение здесь может сохраниться без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы нынешний зерновой коридор снова активно работал", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
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РоссияТурцияВладимир ПутинХакан ФиданООНЗерновая сделкаАнкара (провинция)В мире
 
 
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