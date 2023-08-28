Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска
Санкции, введенные Западом, возымели обратный эффект - они еще сильнее укрепили отношения России с Белоруссией, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:06
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санкции, введенные Западом, возымели обратный эффект - они еще сильнее укрепили отношения России с Белоруссией, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Западные санкции достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения с нашим ближайшим союзником", - констатировал Шевцов.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия
Россия, Белоруссия
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска

Шевцов: западные санкции сильнее укрепили отношения России с Белоруссией

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санкции, введенные Западом, возымели обратный эффект - они еще сильнее укрепили отношения России с Белоруссией, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Западные санкции достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения с нашим ближайшим союзником", - констатировал Шевцов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
27 июня, 18:27
 
РоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала