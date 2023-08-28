https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска - РИА Новости, 28.08.2023
В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска
Санкции, введенные Западом, возымели обратный эффект - они еще сильнее укрепили отношения России с Белоруссией, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:06
2023-08-28T16:06
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белоруссия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санкции, введенные Западом, возымели обратный эффект - они еще сильнее укрепили отношения России с Белоруссией, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. "Западные санкции достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения с нашим ближайшим союзником", - констатировал Шевцов.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
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В Совбезе России высказались о западных санкциях против Москвы и Минска
Шевцов: западные санкции сильнее укрепили отношения России с Белоруссией