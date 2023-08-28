https://ria.ru/20230828/samolety-1892589411.html

В России начались поставки систем предупреждения столкновения в воздухе

В России начались поставки систем предупреждения столкновения в воздухе - РИА Новости, 28.08.2023

В России начались поставки систем предупреждения столкновения в воздухе

Уникальная российская система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) испытана на самолетах Л-410, уже начались поставки для установки на гражданские... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T03:23

2023-08-28T03:23

2023-08-28T03:27

технологии

россия

сергей бабуров

общество

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уникальная российская система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) испытана на самолетах Л-410, уже начались поставки для установки на гражданские самолеты типа SJ-100, сообщил РИА Новости технический директор компании "Навигатор" (разработчик) Сергей Чанушкин. Ранее генеральный директор "Навигатора" Сергей Бабуров сообщал РИА Новости, что в России создана первая отечественная уникальная система предупреждения столкновения в воздухе для всех типов самолетов: Ил-96, SJ-100 (Суперджет-100), Ил-114-300, МС-21 и другие. До этого на все авиалайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins, которая фактически была мировым монополистом. "Система с положительным результатом испытана на самолетах Л-410, уже идут законтрактованные поставки для серийных самолетов", — сказал Чанушкин. Он отметил, что три комплекта изделий СПСВ уже были поставлены в для испытаний на первых SJ-100 и "электронной птице" (полунатурном испытательном комплексе отработки и интеграции бортового оборудования самолета). В этом году еще две системы будут поставлены в рамках комплексной программы гражданской авиации для оснащения следующих SJ-100. "Недавно по проекту СПСВ компанией была успешно пройдена проверка "Верификация" (SOI#3), по итогам которой подтверждено выполнение целей и соответствие процессов жизненного цикла требованиям гарантии проектирования", — сказал технический директор. Он пояснил, что SOI#3 является третьим из четырех этапов анализа процессов разработки при сертификации изделия для авиации по принятым в Российской Федерации стандартам, в том числе международным. Далее следуют этап SOI#4 "Завершение" и квалификационные испытания, подтверждающие соответствие системы установленным требованиям. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор") – ведущее российское предприятие по разработке и производству бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Аппаратура "Навигатора" входит в комплекс БРЭО новейших гражданских российских воздушных судов. Предприятие осуществляет полный цикл научно-производственной деятельности: исследования, разработку, производство, испытания, сбыт и сопровождение эксплуатации своей продукции.

https://ria.ru/20230823/sistemy-1891637581.html

https://ria.ru/20230810/meteoradar-1889189200.html

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технологии, россия, сергей бабуров, общество