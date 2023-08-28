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В Москве курьер на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
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14:12 28.08.2023 (обновлено: 14:30 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/samokat-1892670452.html
В Москве курьер на самокате сбил ребенка
В Москве курьер на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 28.08.2023
В Москве курьер на самокате сбил ребенка
Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:12
2023-08-28T14:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Днем 28 августа [понедельник] на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь, предположительно, на электросамокате, сбил малолетнего ребенка. Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мать ребенок утверждает, что сбивший ее сына курьер после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал. Сейчас Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, вычисляющих злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве курьер на самокате сбил ребенка

На юго-западе Москвы курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Днем 28 августа [понедельник] на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь, предположительно, на электросамокате, сбил малолетнего ребенка. Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мать ребенок утверждает, что сбивший ее сына курьер после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал.
Сейчас Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, вычисляющих злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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