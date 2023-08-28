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В Москве курьер на самокате сбил ребенка

В Москве курьер на самокате сбил ребенка - РИА Новости, 28.08.2023

В Москве курьер на самокате сбил ребенка

Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:12

2023-08-28T14:12

2023-08-28T14:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы и скрылся, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Днем 28 августа [понедельник] на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь, предположительно, на электросамокате, сбил малолетнего ребенка. Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мать ребенок утверждает, что сбивший ее сына курьер после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал. Сейчас Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, вычисляющих злоумышленника, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия