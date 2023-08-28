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Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак - РИА Новости, 28.08.2023
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09:06 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ryukzak-1892601589.html
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак - РИА Новости, 28.08.2023
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак
Школьница из Евпатории на личные сбережения, которые откладывала на поездку в Санкт-Петербург, купила медицинский рюкзак на фронт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:06
2023-08-28T09:06
надежные люди
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Школьница из Евпатории на личные сбережения, которые откладывала на поездку в Санкт-Петербург, купила медицинский рюкзак на фронт, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов. "Крымская школьница Мария из Евпатории за свои личные сбережения, которые она откладывала на поездку в Санкт-Петербург, приобрела полностью укомплектованный медицинский рюкзак", - сказал Талипов. По его словам, рюкзак уже передан военным медикам на передовую в Запорожской области, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.
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евпатория
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евпатория, запорожская область
Надежные люди, Евпатория, Запорожская область
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак

Школьница из Евпатории на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак

© Фото из личного архиваШкольница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак
© Фото из личного архива
Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Школьница из Евпатории на личные сбережения, которые откладывала на поездку в Санкт-Петербург, купила медицинский рюкзак на фронт, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов.
«
"Крымская школьница Мария из Евпатории за свои личные сбережения, которые она откладывала на поездку в Санкт-Петербург, приобрела полностью укомплектованный медицинский рюкзак", - сказал Талипов.
По его словам, рюкзак уже передан военным медикам на передовую в Запорожской области, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Жители Хохольского района передали бойцам СВО воду и лекарства
25 августа, 10:37
 
Надежные людиЕвпаторияЗапорожская область
 
 
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