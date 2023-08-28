https://ria.ru/20230828/ryukzak-1892601589.html

Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак

Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак - РИА Новости, 28.08.2023

Школьница из Крыма на личные сбережения купила на фронт медицинский рюкзак

Школьница из Евпатории на личные сбережения, которые откладывала на поездку в Санкт-Петербург, купила медицинский рюкзак на фронт, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:06

2023-08-28T09:06

2023-08-28T09:06

надежные люди

евпатория

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Школьница из Евпатории на личные сбережения, которые откладывала на поездку в Санкт-Петербург, купила медицинский рюкзак на фронт, сообщил РИА Новости руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов. "Крымская школьница Мария из Евпатории за свои личные сбережения, которые она откладывала на поездку в Санкт-Петербург, приобрела полностью укомплектованный медицинский рюкзак", - сказал Талипов. По его словам, рюкзак уже передан военным медикам на передовую в Запорожской области, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892153510.html

евпатория

запорожская область

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2023

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евпатория, запорожская область