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ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ
Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:05
2023-08-28T13:05
2023-08-28T13:24
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230828/pvo-1892643427.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ
ВС РФ поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения мехбригады ВСУ