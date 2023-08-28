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ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 28.08.2023 (обновлено: 13:24 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/punkt-1892644452.html
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ
Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:05
2023-08-28T13:24
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России поразили командный пункт подразделения мехбригады ВСУ

ВС РФ поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия ведет огонь по позициям ВСУ
Артиллерия ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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