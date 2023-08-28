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Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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06:59 28.08.2023 (обновлено: 12:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/prozvische-1892595184.html
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:59
2023-08-28T12:16
в мире
украина
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса."Почему, позвольте спросить, королева фашистов получает возможность сделать обращение о положении страны?" — спросил Axiomatic Enemy of the State."Паразит", — прокомментировал TheFixer."Уходи, неизбранный диктатор", — разозлился Thought Police Sgt."Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя за решеткой", — высказался VirginieD."Украина стоит Европе слишком много денег, которые ты отобрала у них под предлогом инфляции. Время провести переговоры", — написал Spectre.Глава Еврокомиссии ранее объявила, что 13 сентября пройдет заседание SOTEU, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития Евросоюза, а также климатические изменения и поддержка Украины.
https://ria.ru/20230723/kritika-1885846200.html
https://ria.ru/20230703/rossiya-1881964280.html
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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса.
«
"Почему, позвольте спросить, королева фашистов получает возможность сделать обращение о положении страны?" — спросил Axiomatic Enemy of the State.
"Паразит", — прокомментировал TheFixer.
"Уходи, неизбранный диктатор", — разозлился Thought Police Sgt.
"Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя за решеткой", — высказался VirginieD.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
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"Украина стоит Европе слишком много денег, которые ты отобрала у них под предлогом инфляции. Время провести переговоры", — написал Spectre.
Глава Еврокомиссии ранее объявила, что 13 сентября пройдет заседание SOTEU, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития Евросоюза, а также климатические изменения и поддержка Украины.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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