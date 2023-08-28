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Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:59
2023-08-28T06:59
2023-08-28T12:16
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о грядущем саммите 13 сентября, на котором будут обсуждаться вопросы украинского конфликта и климатического кризиса."Почему, позвольте спросить, королева фашистов получает возможность сделать обращение о положении страны?" — спросил Axiomatic Enemy of the State."Паразит", — прокомментировал TheFixer."Уходи, неизбранный диктатор", — разозлился Thought Police Sgt."Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя за решеткой", — высказался VirginieD."Украина стоит Европе слишком много денег, которые ты отобрала у них под предлогом инфляции. Время провести переговоры", — написал Spectre.Глава Еврокомиссии ранее объявила, что 13 сентября пройдет заседание SOTEU, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития Евросоюза, а также климатические изменения и поддержка Украины.
https://ria.ru/20230723/kritika-1885846200.html
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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия