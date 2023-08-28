https://ria.ru/20230828/promdizayn-1892773145.html

Ефимов: 15 столичных проектов получили премии за лучший промдизайн

Ефимов: 15 столичных проектов получили премии за лучший промдизайн - РИА Новости, 28.08.2023

Ефимов: 15 столичных проектов получили премии за лучший промдизайн

Пятнадцать проектов столичных компаний в области промпроизводства, транспорта, медтехники и в других сферах получили премию "Лучший промышленный дизайн России", РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:38

2023-08-28T19:38

2023-08-28T19:38

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

технологии

россия

владислав овчинский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пятнадцать проектов столичных компаний в области промпроизводства, транспорта, медтехники и в других сферах получили премию "Лучший промышленный дизайн России", которая была учреждена летом 2023 года правительством Москвы при поддержке Минпромторга РФ и Минкульта РФ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заявки на участие в конкурсе подали более 500 российских компаний. В номинациях "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий", призеры в которых были определены в понедельник, победили в общей сложности 20 проектов,15 из которых - московские. Ефимов отметил, что в Москве уже зарегистрировано более 30 дизайн-студий и бюро, которые помогают создавать не только, функциональные, но и привлекательные для потребителя товары. "Это дает компаниям возможность привлечь больше потребителей, повысить свою конкурентоспособность на рынке", - сказал он. Как сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, среди победителей - производитель лазерного оборудования "Лассард", показавший лазерный комплекс для резки, ориентированный на использование малым и средним бизнесом. В свою очередь, "Некст-Т" представила на премию "умные" остановки общественного транспорта на солнечных панелях. Еще два проекта-победителя носят, в том числе, социальный характер. Это многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением от "Моторики" и устройство мониторинга за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья с применением нейросетевых алгоритмов, которое разработала компания "ЭЛВИС-НеоТек".

https://radiosputnik.ria.ru/20230828/sobyanin-1892670322.html

москва

россия

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , технологии, россия, владислав овчинский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)