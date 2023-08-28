https://ria.ru/20230828/primore-1892600897.html
В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней
В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней
Десять населенных пунктов в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения после мощных ливней и паводков, рассказали в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:58
2023-08-28T08:58
2023-08-28T08:58
происшествия
артёмовский городской округ
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Десять населенных пунктов в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения после мощных ливней и паводков, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Ранее в понедельник представитель министерства ГО и ЧС Приморья рассказал РИА Новости, что в регионе отрезаны 26 населенных пунктов. "Без транспортного сообщения остаются Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском округе, а также Маргаритово, Моряк-Рыболов, Фурманово и отделение краевой больницы "Евгеньевская" в Ольгинском округе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Отмечается, что ведутся работы для восстановления проезда в эти населенные пункты. По информации министерства ГО и ЧС, в понедельник в крае остаются подтопленными 122 жилых дома, в том числе 32 многоквартирных и 90 частных, 918 придомовых территорий. В Артемовском городском округе в трех СНТ подтоплено 130 дачных домов.
https://ria.ru/20230825/primore-1892186922.html
артёмовский городской округ
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, артёмовский городской округ, приморский край
Происшествия, Артёмовский городской округ, Приморский край
В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней
В Приморье восстанавливают сообщение с 10 подтопленными населенными пунктами