https://ria.ru/20230828/primore-1892600897.html

В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней

В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней - РИА Новости, 28.08.2023

В Приморье десять населенных пунктов остаются без сообщения после ливней

Десять населенных пунктов в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения после мощных ливней и паводков, рассказали в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:58

2023-08-28T08:58

2023-08-28T08:58

происшествия

артёмовский городской округ

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Десять населенных пунктов в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения после мощных ливней и паводков, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Ранее в понедельник представитель министерства ГО и ЧС Приморья рассказал РИА Новости, что в регионе отрезаны 26 населенных пунктов. "Без транспортного сообщения остаются Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском округе, а также Маргаритово, Моряк-Рыболов, Фурманово и отделение краевой больницы "Евгеньевская" в Ольгинском округе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Отмечается, что ведутся работы для восстановления проезда в эти населенные пункты. По информации министерства ГО и ЧС, в понедельник в крае остаются подтопленными 122 жилых дома, в том числе 32 многоквартирных и 90 частных, 918 придомовых территорий. В Артемовском городском округе в трех СНТ подтоплено 130 дачных домов.

https://ria.ru/20230825/primore-1892186922.html

артёмовский городской округ

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артёмовский городской округ, приморский край