https://ria.ru/20230828/pozitsii-1892608713.html

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 28.08.2023

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Российские войска улучшили положение на Краснолиманском и Марьинском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:09

2023-08-28T10:09

2023-08-28T10:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомайорское

запорожская область

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Краснолиманском и Марьинском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24"."Ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытается где-то вернуть свои позиции, где-то занять высоты", — сказал собеседник телеканала.Бои продолжаются на Южно-Донецком направлении — на стыке ДНР с Запорожской областью — в районе населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Приютное. ВСУ несут большие потери и не могут добиться результата, подчеркнул врио главы региона."Наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы противник нес потери как в живой силе, так и технике", — пояснил Пушилин.На Авдеевском направлении российским военным удалось расширить серую зону и улучшить позиции. Вооруженные силы нанесли удары по скоплению противника в районе города Часовой Яр и Ивановское."Противник пытается там (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) перегруппироваться и нарастить силы, чтобы ситуацию переломить, но можно сказать, что без дополнительной мобилизации на Украине здесь ситуацию кардинально переломить у противника возможности нет", — отметил врио главы ДНР.Противник также пытался занять высоты на рубеже Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка, но российские военные успешно отразили все атаки, добавил Пушилин.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892564625.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, старомайорское, запорожская область, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, нато