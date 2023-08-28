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Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 28.08.2023 (обновлено: 10:44 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pozitsii-1892608713.html
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 28.08.2023
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях
Российские войска улучшили положение на Краснолиманском и Марьинском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:09
2023-08-28T10:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
запорожская область
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Краснолиманском и Марьинском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24".&quot;Ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытается где-то вернуть свои позиции, где-то занять высоты&quot;, — сказал собеседник телеканала.Бои продолжаются на Южно-Донецком направлении — на стыке ДНР с Запорожской областью — в районе населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Приютное. ВСУ несут большие потери и не могут добиться результата, подчеркнул врио главы региона."Наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы противник нес потери как в живой силе, так и технике", — пояснил Пушилин.На Авдеевском направлении российским военным удалось расширить серую зону и улучшить позиции. Вооруженные силы нанесли удары по скоплению противника в районе города Часовой Яр и Ивановское.&quot;Противник пытается там (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) перегруппироваться и нарастить силы, чтобы ситуацию переломить, но можно сказать, что без дополнительной мобилизации на Украине здесь ситуацию кардинально переломить у противника возможности нет&quot;, — отметил врио главы ДНР.Противник также пытался занять высоты на рубеже Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка, но российские военные успешно отразили все атаки, добавил Пушилин.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892564625.html
донецкая народная республика
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запорожская область
украина
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донецкая народная республика, старомайорское, запорожская область, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Запорожская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском и Марьинском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Российские войска улучшили положение на Краснолиманском и Марьинском направлениях, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24".
«

"Ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытается где-то вернуть свои позиции, где-то занять высоты", — сказал собеседник телеканала.

Бои продолжаются на Южно-Донецком направлении — на стыке ДНР с Запорожской областью — в районе населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Приютное. ВСУ несут большие потери и не могут добиться результата, подчеркнул врио главы региона.
"Наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы противник нес потери как в живой силе, так и технике", — пояснил Пушилин.
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На Авдеевском направлении российским военным удалось расширить серую зону и улучшить позиции. Вооруженные силы нанесли удары по скоплению противника в районе города Часовой Яр и Ивановское.
«

"Противник пытается там (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) перегруппироваться и нарастить силы, чтобы ситуацию переломить, но можно сказать, что без дополнительной мобилизации на Украине здесь ситуацию кардинально переломить у противника возможности нет", — отметил врио главы ДНР.

Противник также пытался занять высоты на рубеже Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка, но российские военные успешно отразили все атаки, добавил Пушилин.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеЗапорожская областьДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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