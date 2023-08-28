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В России за сутки потушили шесть природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2023
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08:29 28.08.2023 (обновлено: 10:25 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pozhary-1892598908.html
В России за сутки потушили шесть природных пожаров
В России за сутки потушили шесть природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2023
В России за сутки потушили шесть природных пожаров
Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:29
2023-08-28T10:25
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. &quot;По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2023 года в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров&quot;, — говорится в публикации.К полуночи 28 августа в стране действовало 23 лесных пожара на площади 14 687 гектаров.Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — там действуют девять очагов на площади 13 906 гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили шесть природных пожаров

Авиалесоохрана: шесть природных пожаров потушили в России за сутки

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России во время тушения лесных пожаров в Якутии
Сотрудник МЧС России во время тушения лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудник МЧС России во время тушения лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте.
«

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2023 года в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров", — говорится в публикации.

К полуночи 28 августа в стране действовало 23 лесных пожара на площади 14 687 гектаров.
Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — там действуют девять очагов на площади 13 906 гектаров.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
16 августа, 17:03
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
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