https://ria.ru/20230828/pozhary-1892598908.html

В России за сутки потушили шесть природных пожаров

В России за сутки потушили шесть природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2023

В России за сутки потушили шесть природных пожаров

Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:29

2023-08-28T08:29

2023-08-28T10:25

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2023 года в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров", — говорится в публикации.К полуночи 28 августа в стране действовало 23 лесных пожара на площади 14 687 гектаров.Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — там действуют девять очагов на площади 13 906 гектаров.

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии