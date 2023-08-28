https://ria.ru/20230828/pozhary-1892598908.html
В России за сутки потушили шесть природных пожаров
В России за сутки потушили шесть природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2023
В России за сутки потушили шесть природных пожаров
Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T08:29
2023-08-28T08:29
2023-08-28T10:25
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили шесть природных пожаров в пяти регионах, сообщила Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2023 года в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров", — говорится в публикации.К полуночи 28 августа в стране действовало 23 лесных пожара на площади 14 687 гектаров.Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Республике Саха (Якутия) — там действуют девять очагов на площади 13 906 гектаров.
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили шесть природных пожаров
Авиалесоохрана: шесть природных пожаров потушили в России за сутки