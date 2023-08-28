https://ria.ru/20230828/pozhar-1892683394.html
На Курганском метизном заводе локализовали пожар
На Курганском метизном заводе локализовали пожар - РИА Новости, 28.08.2023
На Курганском метизном заводе локализовали пожар
Пожар на Курганском метизном заводе, начавшийся в цехе термообработки, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:48
2023-08-28T14:48
2023-08-28T14:48
происшествия
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Пожар на Курганском метизном заводе, начавшийся в цехе термообработки, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как информировал пресс-центр, горела кровля одноэтажного здания. Пострадавших и угрозы распространения огня нет. "В 16.09 (14.09 мск) пожар удалось локализовать... на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным сайта Курганского метизного завода, предприятие выпускает высокопрочные метизы и крепежи, анкерные тяги, болты фундаментные, гайки, шайбы, шпильки.
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происшествия, россия
На Курганском метизном заводе локализовали пожар
Пожар на Курганском метизном заводе локализовали на 200 квадратных метрах
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости.
Пожар на Курганском метизном заводе, начавшийся в цехе термообработки, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-центр
ГУМЧС России по региону.
Как информировал пресс-центр, горела кровля одноэтажного здания. Пострадавших и угрозы распространения огня нет.
"В 16.09 (14.09 мск) пожар удалось локализовать... на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным сайта Курганского метизного завода, предприятие выпускает высокопрочные метизы и крепежи, анкерные тяги, болты фундаментные, гайки, шайбы, шпильки.
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