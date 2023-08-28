https://ria.ru/20230828/pozhar-1892683394.html

На Курганском метизном заводе локализовали пожар

На Курганском метизном заводе локализовали пожар - РИА Новости, 28.08.2023

На Курганском метизном заводе локализовали пожар

Пожар на Курганском метизном заводе, начавшийся в цехе термообработки, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:48

2023-08-28T14:48

2023-08-28T14:48

происшествия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Пожар на Курганском метизном заводе, начавшийся в цехе термообработки, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как информировал пресс-центр, горела кровля одноэтажного здания. Пострадавших и угрозы распространения огня нет. "В 16.09 (14.09 мск) пожар удалось локализовать... на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным сайта Курганского метизного завода, предприятие выпускает высокопрочные метизы и крепежи, анкерные тяги, болты фундаментные, гайки, шайбы, шпильки.

https://ria.ru/20230826/pozhar-1892439524.html

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2023

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происшествия, россия