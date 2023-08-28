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На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки

На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки - РИА Новости, 28.08.2023

На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки

Цех термической обработки загорелся на Курганском метизном заводе, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:21

2023-08-28T14:21

2023-08-28T14:21

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Цех термической обработки загорелся на Курганском метизном заводе, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании в цехе термообработки на Курганском метизном заводе по адресу: улица Автозаводская, дом 1е", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется. К ликвидации пожара привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20230827/pozhar-1892538641.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)