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На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки
На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки - РИА Новости, 28.08.2023
На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки
Цех термической обработки загорелся на Курганском метизном заводе, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:21
2023-08-28T14:21
2023-08-28T14:21
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Цех термической обработки загорелся на Курганском метизном заводе, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании в цехе термообработки на Курганском метизном заводе по адресу: улица Автозаводская, дом 1е", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется. К ликвидации пожара привлечены 20 человек и 5 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Курганском метизном заводе загорелся цех термообработки
На Курганском метизном заводе произошло возгорание в цехе термической обработки