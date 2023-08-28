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В доме в Красногорске потушили пожар - РИА Новости, 28.08.2023
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13:40 28.08.2023 (обновлено: 15:27 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pozhar-1892659304.html
В доме в Красногорске потушили пожар
В доме в Красногорске потушили пожар - РИА Новости, 28.08.2023
В доме в Красногорске потушили пожар
Открытый огонь на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:40
2023-08-28T15:27
происшествия
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Открытый огонь на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.33 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее пожар в доме на Пионерской улице в Красногорске был локализован на 900 квадратных метрах.По данным главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, жертв пожара нет. На текущий момент оперштаб продолжает работу, проводится экспертиза, которая выяснит причины пожара."Составляем списки жильцов, чьи квартиры пострадали. Предоставим жилье из маневренного фонда тем, кому это будет необходимо. Крышу восстановим до холодов", - отметил Волков в своем официальном Telegram-канале.
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красногорск
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происшествия, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Красногорске потушили пожар

В Красногорске потушили пожар на крыше жилого дома

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в Красногорске
Пожар в Красногорске - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Открытый огонь на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В 13.33 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар в доме на Пионерской улице в Красногорске был локализован на 900 квадратных метрах.
По данным главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, жертв пожара нет. На текущий момент оперштаб продолжает работу, проводится экспертиза, которая выяснит причины пожара.
«
"Составляем списки жильцов, чьи квартиры пострадали. Предоставим жилье из маневренного фонда тем, кому это будет необходимо. Крышу восстановим до холодов", - отметил Волков в своем официальном Telegram-канале.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
На полигоне под Красноярском потушили пожар
Вчера, 16:42
 
ПроисшествияКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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