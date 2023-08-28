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В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки - РИА Новости, 28.08.2023
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11:14 28.08.2023 (обновлено: 11:57 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pozhar-1892622531.html
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки - РИА Новости, 28.08.2023
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки
Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:14
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красногорск
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.&quot;На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, на место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.
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красногорск, происшествия
Красногорск, Происшествия
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки

В четырехэтажном жилом доме в Красногорске начался крупный пожар

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в Красногорске
Пожар в Красногорске - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«

"На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.
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