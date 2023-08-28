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В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки - РИА Новости, 28.08.2023
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки
Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:14
2023-08-28T11:57
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов", — сказал собеседник агентства.По его словам, на место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892547380.html
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красногорск, происшествия
Красногорск, Происшествия
В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки
В четырехэтажном жилом доме в Красногорске начался крупный пожар