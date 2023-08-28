https://ria.ru/20230828/pozhar-1892622531.html

В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки

В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки - РИА Новости, 28.08.2023

В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилой многоэтажки

Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:14

2023-08-28T11:14

2023-08-28T11:57

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На улице Пионерская горят кровля и балкон четырехэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов", — сказал собеседник агентства.По его словам, на место уже прибыли дежурные подразделения спасателей.

https://ria.ru/20230827/pozhar-1892547380.html

красногорск

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2023

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красногорск, происшествия