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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 28.08.2023 (обновлено: 13:10 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/poteri-1892642570.html
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.08.2023
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:00
2023-08-28T13:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.&quot;На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял за сутки до 35 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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