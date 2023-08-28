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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.08.2023

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:00

2023-08-28T13:00

2023-08-28T13:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)