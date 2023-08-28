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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки украинских войск в районе Старомайорского в ДНР, потери противника составили до 100... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:56
2023-08-28T12:56
2023-08-28T13:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки украинских войск в районе Старомайорского в ДНР, потери противника составили до 100 военнослужащих, две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за сутки на данном направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки украинских войск в районе Старомайорского в ДНР, потери противника составили до 100 военнослужащих, две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за сутки на данном направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине