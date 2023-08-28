https://ria.ru/20230828/postavki-1892605441.html

Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву

Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.08.2023

Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву

Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:49

2023-08-28T09:49

2023-08-28T09:49

россия

украина

запорожская область

сергей лавров

нато

евросоюз

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, сообщил корреспонденту РИА Новости журналист греческого телеканала "Опен ТВ" Афанасиос Циолиас. "Я общался с людьми, и они многие мне рассказали, что такое (применение кассетных боеприпасов - ред.) есть, что были применены против мирного населения здесь. И самое главное, что многие местные жители, в том числе и греки, призывали и через меня, и через мои СМИ как раз правительство Греции и другие европейские правительства, чтобы прекращали вот такое варварское действие. То есть направлять оружие, еще больше и больше оружия, еще более мощное оружие, для того чтобы якобы восстановить мир, справедливость и международное право. С оружием никакой мир, и никакое право, и никакая справедливость не может быть восстановлена", - сказал РИА Новости журналист из Евросоюза. Собеседник агентства отметил, что множество людей в Европе против таких поставок, но правительства европейских стран - членов блока НАТО не прислушиваются к своему населению. "То есть нет недружественных стран и народов для России - есть только недружественные правительства, но они бывают недружественные и в отношении собственных народов. Поэтому поймите нас правильнее. То есть нас - европейских граждан, которые работаем в России, пытаемся налаживать, восстанавливать отношения, сохранить эти отношения, и давайте сообща работать за то, что раньше это было как общая цель. Единая Европа, мирная Европа. Это, мне кажется, самое главное. Я очень надеюсь, что разум восстановится и (конфликт - ред.) будет не так долго", - заявил журналист. Репортер греческого телеканала "Опен ТВ" пробыл в Запорожской области четыре дня. По итогам визита он усомнился в правдивости той информации о Запорожской области и СВО, которую предоставляют своей аудитории западные медиа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230825/pvo-1892298139.html

https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html

россия

украина

запорожская область

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, запорожская область, сергей лавров, нато, евросоюз, греция, в мире