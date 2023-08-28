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Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
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09:49 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/postavki-1892605441.html
Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву
Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву
Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:49
2023-08-28T09:49
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запорожская область
сергей лавров
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, сообщил корреспонденту РИА Новости журналист греческого телеканала "Опен ТВ" Афанасиос Циолиас. "Я общался с людьми, и они многие мне рассказали, что такое (применение кассетных боеприпасов - ред.) есть, что были применены против мирного населения здесь. И самое главное, что многие местные жители, в том числе и греки, призывали и через меня, и через мои СМИ как раз правительство Греции и другие европейские правительства, чтобы прекращали вот такое варварское действие. То есть направлять оружие, еще больше и больше оружия, еще более мощное оружие, для того чтобы якобы восстановить мир, справедливость и международное право. С оружием никакой мир, и никакое право, и никакая справедливость не может быть восстановлена", - сказал РИА Новости журналист из Евросоюза. Собеседник агентства отметил, что множество людей в Европе против таких поставок, но правительства европейских стран - членов блока НАТО не прислушиваются к своему населению. "То есть нет недружественных стран и народов для России - есть только недружественные правительства, но они бывают недружественные и в отношении собственных народов. Поэтому поймите нас правильнее. То есть нас - европейских граждан, которые работаем в России, пытаемся налаживать, восстанавливать отношения, сохранить эти отношения, и давайте сообща работать за то, что раньше это было как общая цель. Единая Европа, мирная Европа. Это, мне кажется, самое главное. Я очень надеюсь, что разум восстановится и (конфликт - ред.) будет не так долго", - заявил журналист. Репортер греческого телеканала "Опен ТВ" пробыл в Запорожской области четыре дня. По итогам визита он усомнился в правдивости той информации о Запорожской области и СВО, которую предоставляют своей аудитории западные медиа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230825/pvo-1892298139.html
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россия, украина, запорожская область, сергей лавров, нато, евросоюз, греция, в мире
Россия, Украина, Запорожская область, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Греция, В мире
Запорожские греки призвали Афины и ЕС прекратить поставки оружия Киеву

Греческая диаспора Мелитополя призвала Афины и ЕС прекратить вооружать Киев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, сообщил корреспонденту РИА Новости журналист греческого телеканала "Опен ТВ" Афанасиос Циолиас.
"Я общался с людьми, и они многие мне рассказали, что такое (применение кассетных боеприпасов - ред.) есть, что были применены против мирного населения здесь. И самое главное, что многие местные жители, в том числе и греки, призывали и через меня, и через мои СМИ как раз правительство Греции и другие европейские правительства, чтобы прекращали вот такое варварское действие. То есть направлять оружие, еще больше и больше оружия, еще более мощное оружие, для того чтобы якобы восстановить мир, справедливость и международное право. С оружием никакой мир, и никакое право, и никакая справедливость не может быть восстановлена", - сказал РИА Новости журналист из Евросоюза.
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Собеседник агентства отметил, что множество людей в Европе против таких поставок, но правительства европейских стран - членов блока НАТО не прислушиваются к своему населению.
"То есть нет недружественных стран и народов для России - есть только недружественные правительства, но они бывают недружественные и в отношении собственных народов. Поэтому поймите нас правильнее. То есть нас - европейских граждан, которые работаем в России, пытаемся налаживать, восстанавливать отношения, сохранить эти отношения, и давайте сообща работать за то, что раньше это было как общая цель. Единая Европа, мирная Европа. Это, мне кажется, самое главное. Я очень надеюсь, что разум восстановится и (конфликт - ред.) будет не так долго", - заявил журналист.
Репортер греческого телеканала "Опен ТВ" пробыл в Запорожской области четыре дня. По итогам визита он усомнился в правдивости той информации о Запорожской области и СВО, которую предоставляют своей аудитории западные медиа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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РоссияУкраинаЗапорожская областьСергей ЛавровНАТОЕвросоюзГрецияВ мире
 
 
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