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Липецкий депутат отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн руб - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 28.08.2023 (обновлено: 15:47 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/pomosch-1892669910.html
Липецкий депутат отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн руб
Липецкий депутат отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн руб - РИА Новости, 28.08.2023
Липецкий депутат отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн руб
Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил различные дроны, блокираторы GPS для дронов, квадроцикл, шины для специальной техники и другую... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:11
2023-08-28T15:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил различные дроны, блокираторы GPS для дронов, квадроцикл, шины для специальной техники и другую гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 миллиона рублей, сообщили в Липецком областном совете. "Новый пакет помощи бойцам в зону спецоперации отправил парламентарий Владимир Сериков. В очередной гуманитарный груз вошли экипировка и техника на сумму свыше 3,3 миллиона рублей. Так, были приобретены дроны различных моделей и комплектаций. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли: квадроцикл, шины для специальной техники, тепловизионный прицел, ноутбук, блокираторы GPS для дронов. Был оплачен ремонт автомобилей", - сообщили в Telegram-канале Липецкого областного совета. Власти добавили, что Сердюков финансирует покупку гуманитарной помощи за счёт личных средств и предприятий, которые он возглавляет. Кроме того, он оплачивает доставку и аренду транспорта, закупает и отправляет бутилированную воду, а также помогает с отправкой грузов.В Липецком областном совете сообщили РИА Новости, что депутаты регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации."Владимир Сериков очень часто отправляет грузы нашим бойцам, в этом направлении он один из самых активных депутатов. Только в июле он дважды отправлял гуманитарную помощь на сумму более 4,5 миллиона рублей. В составе грузов была экипировка и техника, средства РЭБ, квадрокоптеры, портативные блокираторы GPS для дронов и другое оборудование", — рассказали в пресс-службе Липецкого областного совета.
https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891945863.html
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липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область
Липецкий депутат отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн руб

Депутат Сериков отправил гумпомощь в зону СВО на сумму более 3,3 млн рублей

© Фото : Липецкий областной Совет депутатовЛипецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей
Липецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Липецкий областной Совет депутатов
Липецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Липецкого областного совета Владимир Сериков отправил различные дроны, блокираторы GPS для дронов, квадроцикл, шины для специальной техники и другую гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 миллиона рублей, сообщили в Липецком областном совете.
«
"Новый пакет помощи бойцам в зону спецоперации отправил парламентарий Владимир Сериков. В очередной гуманитарный груз вошли экипировка и техника на сумму свыше 3,3 миллиона рублей. Так, были приобретены дроны различных моделей и комплектаций. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли: квадроцикл, шины для специальной техники, тепловизионный прицел, ноутбук, блокираторы GPS для дронов. Был оплачен ремонт автомобилей", - сообщили в Telegram-канале Липецкого областного совета.
© Фото : Липецкий областной Совет депутатовЛипецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей
Липецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Липецкий областной Совет депутатов
Липецкий депутат отправил гуманитарную помощь в зону СВО на сумму больше 3,3 млн рублей
Власти добавили, что Сердюков финансирует покупку гуманитарной помощи за счёт личных средств и предприятий, которые он возглавляет. Кроме того, он оплачивает доставку и аренду транспорта, закупает и отправляет бутилированную воду, а также помогает с отправкой грузов.
В Липецком областном совете сообщили РИА Новости, что депутаты регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону проведения спецоперации.
«
"Владимир Сериков очень часто отправляет грузы нашим бойцам, в этом направлении он один из самых активных депутатов. Только в июле он дважды отправлял гуманитарную помощь на сумму более 4,5 миллиона рублей. В составе грузов была экипировка и техника, средства РЭБ, квадрокоптеры, портативные блокираторы GPS для дронов и другое оборудование", — рассказали в пресс-службе Липецкого областного совета.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая область
 
 
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