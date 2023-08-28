https://ria.ru/20230828/polsha-1892771112.html

СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше

СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше - РИА Новости, 28.08.2023

СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше

Сотрудник полиции причастен к несанкционированной остановке железнодорожного движения в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:21

2023-08-28T19:21

2023-08-28T19:21

польша

вроцлав

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ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудник полиции причастен к несанкционированной остановке железнодорожного движения в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. С 19 по 25 августа на железной дороге произошло не менее шести инцидентов - несанкционированного использования сигнала "радио-стоп". Такие происшествия, в частности, случались в Белостоке и Вроцлаве. Каждый раз это приводило к нарушению расписания движения поездов. "Полицейский является одним из лиц, которые были задержаны в Белостоке по подозрению в блокировании железнодорожного движения в регионе", - сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что это офицер полиции 29 лет, он служит в комендатуре воеводской полиции в Белостоке. "Именно из его дома был передан сигнал, который остановил движение на путях. Сейчас выясняется, какую роль в этом деле сыграл задержанный полицейский. Также было изъято радиолюбительское оборудование", - говорится в сообщении. По факту несанкционированной остановки движения возбуждено уголовное дело по статье 224А УК Польши "Ложное сообщение об опасности". Задержанным грозит восьми лет тюрьмы. В польской железнодорожной компании PKP рассказали, что получение радиосигнала "радио-стоп" приводит к немедленной остановке всех поездов, чьи радиотелефоны работают на данной частоте.

https://ria.ru/20230731/podzhog-1887289486.html

https://ria.ru/20230725/poezd-1886178235.html

польша

вроцлав

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польша, вроцлав