https://ria.ru/20230828/polsha-1892771112.html
СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше
СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше
Сотрудник полиции причастен к несанкционированной остановке железнодорожного движения в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:21
2023-08-28T19:21
2023-08-28T19:21
польша
вроцлав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудник полиции причастен к несанкционированной остановке железнодорожного движения в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. С 19 по 25 августа на железной дороге произошло не менее шести инцидентов - несанкционированного использования сигнала "радио-стоп". Такие происшествия, в частности, случались в Белостоке и Вроцлаве. Каждый раз это приводило к нарушению расписания движения поездов. "Полицейский является одним из лиц, которые были задержаны в Белостоке по подозрению в блокировании железнодорожного движения в регионе", - сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что это офицер полиции 29 лет, он служит в комендатуре воеводской полиции в Белостоке. "Именно из его дома был передан сигнал, который остановил движение на путях. Сейчас выясняется, какую роль в этом деле сыграл задержанный полицейский. Также было изъято радиолюбительское оборудование", - говорится в сообщении. По факту несанкционированной остановки движения возбуждено уголовное дело по статье 224А УК Польши "Ложное сообщение об опасности". Задержанным грозит восьми лет тюрьмы. В польской железнодорожной компании PKP рассказали, что получение радиосигнала "радио-стоп" приводит к немедленной остановке всех поездов, чьи радиотелефоны работают на данной частоте.
https://ria.ru/20230731/podzhog-1887289486.html
https://ria.ru/20230725/poezd-1886178235.html
польша
вроцлав
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_b8752e7c8560d1524a91f9061e1d631d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, вроцлав
СМИ: полицейского заподозрили в остановке движения поездов в Польше
RFM: сотрудник полиции причастен к остановке железнодорожного движения в Польше
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости.
Сотрудник полиции причастен к несанкционированной остановке железнодорожного движения в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
С 19 по 25 августа на железной дороге произошло не менее шести инцидентов - несанкционированного использования сигнала "радио-стоп". Такие происшествия, в частности, случались в Белостоке и Вроцлаве
. Каждый раз это приводило к нарушению расписания движения поездов.
В Красноярском крае на железной дороге подожгли два релейных шкафа
"Полицейский является одним из лиц, которые были задержаны в Белостоке по подозрению в блокировании железнодорожного движения в регионе", - сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что это офицер полиции 29 лет, он служит в комендатуре воеводской полиции в Белостоке. "Именно из его дома был передан сигнал, который остановил движение на путях. Сейчас выясняется, какую роль в этом деле сыграл задержанный полицейский. Также было изъято радиолюбительское оборудование", - говорится в сообщении.
По факту несанкционированной остановки движения возбуждено уголовное дело по статье 224А УК Польши "Ложное сообщение об опасности". Задержанным грозит восьми лет тюрьмы.
В польской железнодорожной компании PKP рассказали, что получение радиосигнала "радио-стоп" приводит к немедленной остановке всех поездов, чьи радиотелефоны работают на данной частоте.
В Госдуме призвали тщательно расследовать каждое ЧП на железной дороге