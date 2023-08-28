https://ria.ru/20230828/politika-1892722612.html

В Совбезе заявили о давлении США и ЕС на партнеров России в СНГ

В Совбезе заявили о давлении США и ЕС на партнеров России в СНГ - РИА Новости, 28.08.2023

В Совбезе заявили о давлении США и ЕС на партнеров России в СНГ

США и ЕС, угрожая санкциями, стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией во всех областях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:07

2023-08-28T17:07

2023-08-28T17:42

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. США и ЕС, угрожая санкциями, стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией во всех областях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в интервью. "Сегодня угрозами "вторичных санкций", политическим давлением и шантажом США и ЕС стремятся заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией во всех областях - политической, экономической, культурной, гуманитарной и, не в последнюю очередь, в сфере обеспечения безопасности", - сказал Шевцов в интервью "Российской газете"."Результат предсказуем и подтвержден самой историей: потеря суверенитета и национальной идентичности, рост бедности, экономический спад и депопуляция. Приведу лишь один пример: население Молдавии за последние 10 лет сократилось с 3,6 до 2,6 миллионов человек", - отметил Шевцов.В тех же постсоветских государствах, которые выбрали самостоятельный путь развития, не присоединившись безоглядно к "глобальной", а по сути — колониальной западной системе, сейчас, напротив, наблюдается экономический подъем, добавил замсекретаря Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

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россия, сша, евросоюз, снг, в мире