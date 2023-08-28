https://ria.ru/20230828/pogruzchik-1892578105.html

Электрический мини-погрузчик разработали в Москве

Электрический мини-погрузчик разработали в Москве - РИА Новости, 28.08.2023

Электрический мини-погрузчик разработали в Москве

В столице компания разработала малогабаритный электрический погрузчик с батареей, которая позволяет изделию бесперебойно функционировать 7 часов в смешанном... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:15

2023-08-28T09:15

2023-08-28T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В столице компания разработала малогабаритный электрический погрузчик с батареей, которая позволяет изделию бесперебойно функционировать 7 часов в смешанном цикле, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Он добавил, что интерес к изделию, которое разработало столично государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана и Курганским заводом дорожных машин, проявили крупные производственные предприятия, логистические комплексы, а также строительные компании."Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до одной тонны. Машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла. Уровень локализации компонентной базы погрузчика составляет 70%. Планируется, что к концу следующего года он достигнет 100%", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, данный электрический погрузчик получил патенты РФ на полезную модель и промышленный образец. Также на протяжении мая - июня 2023 года им пройдены первые оценочные эксплуатационные испытания. Планируется, что в сентябре этого года стартует производство первой предсерийной партии из пятнадцати единиц. После их эксплуатации изделие будет доработано с учетом пожеланий заказчиков, а потом состоится запуск в массовое производство.По данным пресс-службы, в 2022 году в столице начал работу Московский кластер электромобилестроения. В нем объединились свыше 50 научно-исследовательских и производственных предприятий. Они занимаются разработкой и производством автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.Москва – это город с развитым производством. В ней работает порядка 4 тысячи промплощадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. В городе делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и пр. Кроме того, в Москве активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html

https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html

москва

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москва, владислав овчинский