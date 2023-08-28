https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892709842.html

Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья

Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья - РИА Новости, 28.08.2023

Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья

Во дворах Московской области отремонтировали свыше 165 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ)... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:19

2023-08-28T16:19

2023-08-28T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

чехов

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Во дворах Московской области отремонтировали свыше 165 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья. В 28 муниципалитетах региона продолжается вторая волна ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах. Ремонтные работы организованы в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Подмосковья. Они разделены на два этапа: первый уже завершен, а план второго — более 224 тысяч квадратных метров оцифрованных ям, говорится в сообщении. Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в настоящее время в рамках второй волны отремонтировали уже свыше 165 тысяч квадратных метров асфальта на территории дворов и внутриквартальных проездов. Полностью справились девять городских округов: Чехов, Подольск, Егорьевск, Коломна, Молодежный, Лыткарино, Зарайск, Химки и Шаховская. "Приближаются к окончанию работы в Щелково, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину — 57 ям, в Электростали — 17 и в Ступине — десять Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе: Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", - сказала Аипова. Она добавила, что в рамках первой волны ямочного ремонта в 39 муниципалитетах восстановлено более 353 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и на внутридворовых проездах. Объем работ второго этапа определялся весной, поэтому в большей степени охватывает дефекты, которые возникли в зимний период.

https://ria.ru/20230828/dolschiki-1892689785.html

московская область (подмосковье)

подольск

чехов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, чехов