Рейтинг@Mail.ru
Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:19 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892709842.html
Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья
Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья - РИА Новости, 28.08.2023
Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья
Во дворах Московской области отремонтировали свыше 165 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ)... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:19
2023-08-28T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
чехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892709647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e211ace5cb195cdcbf121dee8d19e1d2.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Во дворах Московской области отремонтировали свыше 165 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья. В 28 муниципалитетах региона продолжается вторая волна ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах. Ремонтные работы организованы в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Подмосковья. Они разделены на два этапа: первый уже завершен, а план второго — более 224 тысяч квадратных метров оцифрованных ям, говорится в сообщении. Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в настоящее время в рамках второй волны отремонтировали уже свыше 165 тысяч квадратных метров асфальта на территории дворов и внутриквартальных проездов. Полностью справились девять городских округов: Чехов, Подольск, Егорьевск, Коломна, Молодежный, Лыткарино, Зарайск, Химки и Шаховская. "Приближаются к окончанию работы в Щелково, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину — 57 ям, в Электростали — 17 и в Ступине — десять Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе: Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", - сказала Аипова. Она добавила, что в рамках первой волны ямочного ремонта в 39 муниципалитетах восстановлено более 353 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и на внутридворовых проездах. Объем работ второго этапа определялся весной, поэтому в большей степени охватывает дефекты, которые возникли в зимний период.
https://ria.ru/20230828/dolschiki-1892689785.html
московская область (подмосковье)
подольск
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892709647_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_6f6120bd200a1af801de986835f364d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), подольск, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Чехов

Более 165 квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах Подмосковья

© Фото пресс-службы ГУСТ Московской областиЯмочный ремонт асфальта
Ямочный ремонт асфальта
© Фото пресс-службы ГУСТ Московской области
Ямочный ремонт асфальта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Во дворах Московской области отремонтировали свыше 165 квадратных метров асфальта, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья.
В 28 муниципалитетах региона продолжается вторая волна ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах. Ремонтные работы организованы в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Подмосковья. Они разделены на два этапа: первый уже завершен, а план второго — более 224 тысяч квадратных метров оцифрованных ям, говорится в сообщении.
Входная дверь в одной из квартир жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Порядка 1,5 тыс. дольщиков получили жилье в Подмосковье в августе
15:12
Руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что в настоящее время в рамках второй волны отремонтировали уже свыше 165 тысяч квадратных метров асфальта на территории дворов и внутриквартальных проездов. Полностью справились девять городских округов: Чехов, Подольск, Егорьевск, Коломна, Молодежный, Лыткарино, Зарайск, Химки и Шаховская.
"Приближаются к окончанию работы в Щелково, где отремонтировано уже более 7,6 тысячи квадратных метров, в Клину — 57 ям, в Электростали — 17 и в Ступине — десять Однако есть муниципалитеты, кому необходимо подтянуться, особенно там, где выполнено менее 30% работ, в их числе: Одинцовский, Дмитровский, Серпухов, Павловский Посад", - сказала Аипова.
Она добавила, что в рамках первой волны ямочного ремонта в 39 муниципалитетах восстановлено более 353 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и на внутридворовых проездах. Объем работ второго этапа определялся весной, поэтому в большей степени охватывает дефекты, которые возникли в зимний период.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскЧехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала