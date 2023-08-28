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Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 28.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:50 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892684677.html
Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом
Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 28.08.2023
Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом
Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:50
2023-08-28T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
коломна
светлана стригункова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В регионе акция "Проверь здоровье в парке" проводится с начала лета. В минувшие выходные бригады врачей работали в 21 муниципалитете, в их числе Балашиха, Коломна, Пушкино и другие. "Всего за пошедшие выходные свое здоровье в парках проверили почти 400 человек, а за все время проведения акции более 7 тыс. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. По информации пресс-службы, с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
балашиха
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московская область (подмосковье), балашиха, коломна, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Коломна, Светлана Стригункова

Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В регионе акция "Проверь здоровье в парке" проводится с начала лета. В минувшие выходные бригады врачей работали в 21 муниципалитете, в их числе Балашиха, Коломна, Пушкино и другие.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Более 20 передвижных рентген-аппаратов поступили в подмосковные больницы
25 августа, 12:00
"Всего за пошедшие выходные свое здоровье в парках проверили почти 400 человек, а за все время проведения акции более 7 тыс. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
По информации пресс-службы, с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаКоломнаСветлана Стригункова
 
 
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