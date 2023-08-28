https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892684677.html

Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом

Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 28.08.2023

Свыше семи тысяч человек проверили здоровье в парках Подмосковья летом

Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:50

2023-08-28T14:50

2023-08-28T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

коломна

светлана стригункова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В регионе акция "Проверь здоровье в парке" проводится с начала лета. В минувшие выходные бригады врачей работали в 21 муниципалитете, в их числе Балашиха, Коломна, Пушкино и другие. "Всего за пошедшие выходные свое здоровье в парках проверили почти 400 человек, а за все время проведения акции более 7 тыс. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. По информации пресс-службы, с результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230825/rentgen-apparaty-1892171833.html

московская область (подмосковье)

балашиха

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, коломна, светлана стригункова