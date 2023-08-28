https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892640626.html

Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября

Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2023

Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября

Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:49

2023-08-28T12:49

2023-08-28T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

школы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и видеоуроки, библиотеку и возможность отследить геолокацию ребенка, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет через новую информационную платформу "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое", - отметили в пресс-службе. Ранее систему в тестовом режиме опробовали 60 школ Подмосковья. В новом учебном году к "Моей школе" подключатся абсолютно все школы, которых в регионе более тысячи, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230825/mosobleirts-1892247797.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), школы