https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892640626.html
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября
Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:49
2023-08-28T12:49
2023-08-28T12:49
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и видеоуроки, библиотеку и возможность отследить геолокацию ребенка, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет через новую информационную платформу "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое", - отметили в пресс-службе. Ранее систему в тестовом режиме опробовали 60 школ Подмосковья. В новом учебном году к "Моей школе" подключатся абсолютно все школы, которых в регионе более тысячи, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230825/mosobleirts-1892247797.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), школы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и видеоуроки, библиотеку и возможность отследить геолокацию ребенка, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет через новую информационную платформу "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое", - отметили в пресс-службе.
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
Ранее систему в тестовом режиме опробовали 60 школ Подмосковья
. В новом учебном году к "Моей школе" подключатся абсолютно все школы, которых в регионе более тысячи, добавили в ведомстве.