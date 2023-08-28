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Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:49 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/podmoskove-1892640626.html
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2023
Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября
Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:49
2023-08-28T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
школы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и видеоуроки, библиотеку и возможность отследить геолокацию ребенка, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет через новую информационную платформу "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое", - отметили в пресс-службе. Ранее систему в тестовом режиме опробовали 60 школ Подмосковья. В новом учебном году к "Моей школе" подключатся абсолютно все школы, которых в регионе более тысячи, добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), школы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Школы

Все школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Все школы Подмосковья присоединятся к новой информационной платформе "Моя школа", которая включит в себя не только электронный дневник и журнал, но и видеоуроки, библиотеку и возможность отследить геолокацию ребенка, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет через новую информационную платформу "Моя школа". Помимо электронного журнала и дневника, в "Моей школе" будут видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе сертифицированных материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, возможность отследить геолокацию ребенка и многое другое", - отметили в пресс-службе.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
25 августа, 16:20
Ранее систему в тестовом режиме опробовали 60 школ Подмосковья. В новом учебном году к "Моей школе" подключатся абсолютно все школы, которых в регионе более тысячи, добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Школы
 
 
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