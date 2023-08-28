https://ria.ru/20230828/pitanie-1892700386.html

В Кузбассе учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

В Кузбассе учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием - РИА Новости, 28.08.2023

В Кузбассе учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

В Кузбассе с 1 сентября все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:40

2023-08-28T15:40

2023-08-28T15:40

россия

владимир путин

сергей цивилев

прокопьевск

юрга

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 28 авг – РИА Новости. В Кузбассе с 1 сентября все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Все ученики начальных классов школ Кузбасса – более 130 тысяч детей с первого по четвертый классы будут бесплатно обеспечены горячим питанием с 1 сентября. В 2023 году на эти цели предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей, средства направлены из федерального и регионального бюджетов", – говорится в сообщении. "Кузбасс в полном объеме выполнил поручение президента России Владимира Путина по организации для начальных классов бесплатного горячего питания. Оно должно быть качественным и безопасным для здоровья, этот вопрос находится у нас на особом контроле. Мы проводим полную реконструкцию школьных столовых, меняем внешний вид, приобретаем современное оборудование", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что по инициативе губернатора в Кузбассе запущен региональный проект "Вкусная перемена". С 2022 года на конкурсной основе выбирают не менее десяти школьных пищеблоков в год, в которых за счет местного бюджета делают ремонт, а оснащение современным технологическим оборудованием и инвентарем финансируется из областного бюджета. В этом году по программе "Вкусная перемена" определены еще десять школ, в которых модернизируют столовые образовательных учреждений, на эти цели выделили 61 миллион рублей. Новые пищеблоки получат: школа №2 Тайги и Рассветская школа Топкинского округа, Итатская школа Тяжинского округа, школа №11 Прокопьевска, школа №8 Юрги, Зимниковская школа Юргинского округа, Моховская школа Беловского округа, Урская школа Гурьевского округа, школа №2 Мысков, Тарасовская школа Промышленновского округа. Также с 1 сентября продолжит работу "Родительский контроль" – мамы и папы учеников в любое время могут посетить школьную столовую и проверить условия, в которых готовят обеды, продегустировать готовые блюда и проконтролировать соблюдение единого регионального меню.

https://ria.ru/20230823/investproekt-1891780062.html

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россия, владимир путин, сергей цивилев, прокопьевск, юрга, кемеровская область