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НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг - РИА Новости, 28.08.2023
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00:48 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/perevod-1892585365.html
НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг
НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг - РИА Новости, 28.08.2023
НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг
Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:48
2023-08-28T00:48
экономика
национальный расчетный депозитарий (нрд)
московская биржа
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому, рассказал журналистам председатель правления НРД Виктор Жидков. "Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии к системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов. Технически мы это уже реализовали и начинаем тестировать с рядом брокеров", - сообщил он. "У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство – в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс, чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - добавил он. По его словам, это будет значительно дешевле, чем сейчас, потому что в настоящий момент желание клиента перевести бумагу заставляет брокера сделать большое количество итераций. "Они должны принять от вас заявление на перевод, отправить его в НРД в стандартном варианте и дождаться квитования с встречным поручением чтобы начать перевод, сформировать вам документы, основанные на цене, по которой вы покупали. Потом дать вам их в руки, и вы пойдете к другому брокеру", - сказал он. "У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы – стоимость услуги это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов. Я думаю, что тарификация сформируется путем простого бизнес-анализа ценностей, которые будет в конечном счете видеть клиент. Если он не будет их видеть, он ничего не заплатит", - отметил он.
https://ria.ru/20230726/investitsii-1886480289.html
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экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа
Экономика, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Московская биржа
НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

НРД планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг

© AP Photo / Richard DrewБрокер
Брокер - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Richard Drew
Брокер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому, рассказал журналистам председатель правления НРД Виктор Жидков.
«
"Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии к системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов. Технически мы это уже реализовали и начинаем тестировать с рядом брокеров", - сообщил он.
"У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство – в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс, чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - добавил он.
По его словам, это будет значительно дешевле, чем сейчас, потому что в настоящий момент желание клиента перевести бумагу заставляет брокера сделать большое количество итераций. "Они должны принять от вас заявление на перевод, отправить его в НРД в стандартном варианте и дождаться квитования с встречным поручением чтобы начать перевод, сформировать вам документы, основанные на цене, по которой вы покупали. Потом дать вам их в руки, и вы пойдете к другому брокеру", - сказал он.
"У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы – стоимость услуги это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов. Я думаю, что тарификация сформируется путем простого бизнес-анализа ценностей, которые будет в конечном счете видеть клиент. Если он не будет их видеть, он ничего не заплатит", - отметил он.
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ЭкономикаНациональный расчетный депозитарий (НРД)Московская биржа
 
 
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