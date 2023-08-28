https://ria.ru/20230828/perevod-1892585365.html

НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг - РИА Новости, 28.08.2023

НРД планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T00:48

2023-08-28T00:48

2023-08-28T00:48

экономика

национальный расчетный депозитарий (нрд)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143990/88/1439908894_0:193:4884:2940_1920x0_80_0_0_465c3d0d70d119a3d597ff3cd0622eee.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, планирует запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому, рассказал журналистам председатель правления НРД Виктор Жидков. "Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии к системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов. Технически мы это уже реализовали и начинаем тестировать с рядом брокеров", - сообщил он. "У нас уже шесть участников тестирования, думаю, до конца года мы это реализуем. Но необходимо внесение изменений в законодательство – в ФЗ-39 "О рынке ценных бумаг" и в Налоговый кодекс, чтобы иметь возможность доставить в место перевода налоговые документы в электронном виде. Помимо перевода бумаги от одного брокера другому, необходимо передать информацию о ее стоимости, чтобы налоги собирались правильно", - добавил он. По его словам, это будет значительно дешевле, чем сейчас, потому что в настоящий момент желание клиента перевести бумагу заставляет брокера сделать большое количество итераций. "Они должны принять от вас заявление на перевод, отправить его в НРД в стандартном варианте и дождаться квитования с встречным поручением чтобы начать перевод, сформировать вам документы, основанные на цене, по которой вы покупали. Потом дать вам их в руки, и вы пойдете к другому брокеру", - сказал он. "У нас будет, по сути, передача электронного пакета от одного брокера к другому через наши каналы – стоимость услуги это себестоимость канала, его защищенность и хранение документов. Я думаю, что тарификация сформируется путем простого бизнес-анализа ценностей, которые будет в конечном счете видеть клиент. Если он не будет их видеть, он ничего не заплатит", - отметил он.

https://ria.ru/20230726/investitsii-1886480289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа