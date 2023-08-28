https://ria.ru/20230828/peregovory-1892785376.html

Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.08.2023

Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден не отказывается от намерения провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "в какой-то момент" в будущем, однако конкретики... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:54

2023-08-28T20:54

2023-08-28T21:16

си цзиньпин

сша

китай

карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от намерения провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "в какой-то момент" в будущем, однако конкретики касательно проведения таких контактов пока нет, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент давал четко понять, что с нетерпением ждет возможности провести такой разговор в какой-то момент в будущем, однако мне пока нечего сообщить на данный счет", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, могут ли контакты между США и КНР на высшем уровне состояться уже в текущем году."Я не стану называть конкретную дату. У президента за последние два года неоднократно была возможность провести дискуссии (с Си Цзиньпином), но мне пока нечего больше сказать вам", - добавила представительница Белого дома.Белый дом неоднократно давал понять, что Байден сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами.Контакты между Вашингтоном и Пекином резко сократились после того, как Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат. После этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированные изначально визит и переговоры в Китае.

https://ria.ru/20230813/kitay-1889766909.html

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си цзиньпин, сша, китай, карин жан-пьер, джо байден