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Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.08.2023
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20:54 28.08.2023 (обновлено: 21:16 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/peregovory-1892785376.html
Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 28.08.2023
Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден не отказывается от намерения провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "в какой-то момент" в будущем, однако конкретики... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:54
2023-08-28T21:16
си цзиньпин
сша
китай
карин жан-пьер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от намерения провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "в какой-то момент" в будущем, однако конкретики касательно проведения таких контактов пока нет, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент давал четко понять, что с нетерпением ждет возможности провести такой разговор в какой-то момент в будущем, однако мне пока нечего сообщить на данный счет", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, могут ли контакты между США и КНР на высшем уровне состояться уже в текущем году."Я не стану называть конкретную дату. У президента за последние два года неоднократно была возможность провести дискуссии (с Си Цзиньпином), но мне пока нечего больше сказать вам", - добавила представительница Белого дома.Белый дом неоднократно давал понять, что Байден сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами.Контакты между Вашингтоном и Пекином резко сократились после того, как Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат. После этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированные изначально визит и переговоры в Китае.
https://ria.ru/20230813/kitay-1889766909.html
https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html
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си цзиньпин, сша, китай, карин жан-пьер, джо байден
Си Цзиньпин, США, Китай, Карин Жан-Пьер, Джо Байден
Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: конкретики по датам переговоров Байдена и Си Цзиньпина пока нет

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от намерения провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином "в какой-то момент" в будущем, однако конкретики касательно проведения таких контактов пока нет, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент давал четко понять, что с нетерпением ждет возможности провести такой разговор в какой-то момент в будущем, однако мне пока нечего сообщить на данный счет", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
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Таким образом, она ответила на вопрос журналиста о том, могут ли контакты между США и КНР на высшем уровне состояться уже в текущем году.
"Я не стану называть конкретную дату. У президента за последние два года неоднократно была возможность провести дискуссии (с Си Цзиньпином), но мне пока нечего больше сказать вам", - добавила представительница Белого дома.
Белый дом неоднократно давал понять, что Байден сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами.
Контакты между Вашингтоном и Пекином резко сократились после того, как Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат. После этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированные изначально визит и переговоры в Китае.
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