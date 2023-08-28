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Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры - РИА Новости, 28.08.2023
Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
Президент Венгрии Каталин Новак рассказала в интервью изданию Index, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:51
2023-08-28T15:51
2023-08-28T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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венгрия
каталин новак
владимир зеленский
дмитрий песков
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БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак рассказала в интервью изданию Index, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвала его сесть за стол переговоров."Война продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту (Зеленскому. — Прим. ред.) как публично, так и с глазу на глаз", — заявила глава государства.Новак отметила, что во время недавней встречи в Киеве сообщила о намерении Венгрии присоединиться к переговорному процессу по "формуле мира".В конце прошлой недели президент Венгрии предположила, что скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html
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Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
Новак призвала Зеленского к мирным переговорам