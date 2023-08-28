https://ria.ru/20230828/pavodok-1892588230.html
В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26
В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26 - РИА Новости, 28.08.2023
В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26
Число населенных пунктов в Приморье, отрезанных после сильных ливней, выросло за сутки до 26, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T02:19
2023-08-28T02:19
2023-08-28T02:19
происшествия
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Приморье, отрезанных после сильных ливней, выросло за сутки до 26, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС. В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. По данным на 27 августа, отрезанными были 20 населенных пунктов. "Подтоплены 6 участков дорог, отрезаны 26 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. По его словам, организована работа четырех лодочных переправ в Дальнереченском и Ольгинском муниципальных округах. В министерстве рассказали, что в крае остаются подтопленными 122 жилых дома, в том числе 32 многоквартирных и 90 частных, 918 придомовых территорий. В Артемовском городском округе в трех СНТ подтоплено 130 дачных домов.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892534583.html
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происшествия, артёмовский городской округ, приморский край, россия
Происшествия, Артёмовский городской округ, Приморский край, Россия
В Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26
МЧС: в Приморье число отрезанных паводком сел возросло до 26, подтоплено 6 дорог
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Число населенных пунктов в Приморье, отрезанных после сильных ливней, выросло за сутки до 26, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
В Приморье 23 и 25 августа прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. По данным на 27 августа, отрезанными были 20 населенных пунктов.
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"Подтоплены 6 участков дорог, отрезаны 26 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, организована работа четырех лодочных переправ в Дальнереченском и Ольгинском муниципальных округах.
В министерстве рассказали, что в крае остаются подтопленными 122 жилых дома, в том числе 32 многоквартирных и 90 частных, 918 придомовых территорий. В Артемовском городском округе
в трех СНТ подтоплено 130 дачных домов.
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