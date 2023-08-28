https://ria.ru/20230828/pandy-1892790405.html

В США пообещали вернуть в КНР панд из зоопарка Вашингтона

В США пообещали вернуть в КНР панд из зоопарка Вашингтона - РИА Новости, 28.08.2023

В США пообещали вернуть в КНР панд из зоопарка Вашингтона

США после 2023 года, скорее всего, будут вынуждены вернуть Китаю группу больших панд, проживающих в настоящее время в зоопарке Вашингтона, на фоне сложностей в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:49

2023-08-28T21:49

2023-08-28T22:17

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

карин жан-пьер

джо байден

московский зоопарк

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США после 2023 года, скорее всего, будут вынуждены вернуть Китаю группу больших панд, проживающих в настоящее время в зоопарке Вашингтона, на фоне сложностей в отношениях двух стран, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне - ред.) в конце года", - заявила она журналистам на вопрос, если ли шанс убедить власти Китая позволить оставить животных в США, несмотря на "различные точки напряженности" в отношениях двух стран. Карин добавила, что у американской администрации пока нет никаких новостей о возможных изменениях в этом вопросе и подчеркнула, что президент США Джо Байден еще не проводил обсуждений относительно сохранения панд. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков этих животных. Так называемую "дипломатию панд" КНР использует достаточно активно, периодически отправляя их в разные страны. Согласно существующему правилу, детеныши панд, которые родились от подаренных или временно "одолженных" другой стране животных, обязательно возвращаются Китаю. В Москве в настоящее время также проживают панды, которых Московскому зоопарку передали в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Самец Жуи родился в 2016 году, а самка Диндин - в 2017-м. Панды жили отдельно друг от друга и только летом 2023 года их решили познакомить - когда Жуи и Диндин достигли половой и физиологической зрелости. В случае, если у них появится потомство, его отправят на родину - в Китай.

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20230727/pandy-1886725269.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), карин жан-пьер, джо байден, московский зоопарк