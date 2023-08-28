https://ria.ru/20230828/otravlenie-1892677416.html

Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы возросло до 40

Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы возросло до 40 - РИА Новости, 28.08.2023

Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы возросло до 40

Количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:32

2023-08-28T14:32

2023-08-28T14:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, двое уже арестованы. "В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Данные лица употребили в пищу продукцию данной точки быстрого питания, расположенной на севере Москвы", - сказала Иванова. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, 16 поставлен диагноз сальмонеллез.

https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html

москва

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва