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США могут поставить Украине кассетные боевые части для РСЗО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/oruzhie-1892636122.html
США могут поставить Украине кассетные боевые части для РСЗО, пишут СМИ
США могут поставить Украине кассетные боевые части для РСЗО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
США могут поставить Украине кассетные боевые части для РСЗО, пишут СМИ
США рассматривают возможность поставки Киеву кассетных боевых частей для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:26
2023-08-28T12:26
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. США рассматривают возможность поставки Киеву кассетных боевых частей для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной артиллерии, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят. "По мере того, как чиновники из администрации (президента США Джо) Байдена оценивают перспективу затягивания конфликта (на Украине) на следующий год или даже дольше, они рассматривают возможность нескольких важных изменений в западной помощи. В Вашингтоне, например, растет поддержка поставки кассетных боевых частей для реактивных снарядов, которые будут бить дальше, чем их версии для ствольной артиллерии, которые США начали поставлять в прошлом месяце", - отмечается в статье. В то же время, несмотря на призывы Украины предоставить ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. В качестве одной из основных причин в статье указывается, что США не уверены в своих силах поставить на Украину достаточное число этих ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
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украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире
США могут поставить Украине кассетные боевые части для РСЗО, пишут СМИ

WP: США рассматривают возможность поставок ВСУ кассетных боевых частей для РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. США рассматривают возможность поставки Киеву кассетных боевых частей для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью стрельбы больше, чем у ствольной артиллерии, пишет колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Зеленский заявил о нехватке оружия, произведенного на Украине
Вчера, 22:46
«
"По мере того, как чиновники из администрации (президента США Джо) Байдена оценивают перспективу затягивания конфликта (на Украине) на следующий год или даже дольше, они рассматривают возможность нескольких важных изменений в западной помощи. В Вашингтоне, например, растет поддержка поставки кассетных боевых частей для реактивных снарядов, которые будут бить дальше, чем их версии для ствольной артиллерии, которые США начали поставлять в прошлом месяце", - отмечается в статье.
В то же время, несмотря на призывы Украины предоставить ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. В качестве одной из основных причин в статье указывается, что США не уверены в своих силах поставить на Украину достаточное число этих ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"Страны не будет": Украину спустили на землю после заявления о новом оружии
19 августа, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ мире
 
 
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