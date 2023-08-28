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Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру
Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру - РИА Новости, 28.08.2023
Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру
Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T09:51
2023-08-28T09:51
2023-08-28T14:48
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана, пишет Bloomberg."Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация "Росатом" продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран", — говорится в статье.В отличие от западных предприятий, российская компания контролирует все элементы цепочки поставок, начиная с добычи руды и заканчивая обогащением и доставкой."Эта компания — и прибыльный бизнес, и воплощение геополитической мощи Кремля", — пишет автор.Наибольшую зависимость от "Росатома" испытывают страны Восточной Европы, продолжает он. Даже Украина сможет отказаться от российского урана не ранее, чем через десять лет. В целом Россия покрывает около 30% потребности Евросоюза в нем, сообщается в материале.Москва также продолжает оставаться крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США, пишет Bloomberg.Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
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сша, россия, в мире
Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру
Bloomberg: Запад не может преодолеть зависимость от российского урана
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана, пишет Bloomberg
.
"Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация "Росатом" продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран", — говорится в статье.
В отличие от западных предприятий, российская компания контролирует все элементы цепочки поставок, начиная с добычи руды и заканчивая обогащением и доставкой.
"Эта компания — и прибыльный бизнес, и воплощение геополитической мощи Кремля", — пишет автор.
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Наибольшую зависимость от "Росатома" испытывают страны Восточной Европы, продолжает он. Даже Украина сможет отказаться от российского урана не ранее, чем через десять лет. В целом Россия покрывает около 30% потребности Евросоюза в нем, сообщается в материале.
Москва также продолжает оставаться крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США, пишет Bloomberg.
Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон
заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
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