https://ria.ru/20230828/oruzhie-1892605954.html

Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру

Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру - РИА Новости, 28.08.2023

Два в одном. Это "оружие" Путина диктует условия Украине и миру

Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:51

2023-08-28T09:51

2023-08-28T14:48

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Страны Запада полностью зависят от российских поставок урана, пишет Bloomberg."Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация "Росатом" продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран", — говорится в статье.В отличие от западных предприятий, российская компания контролирует все элементы цепочки поставок, начиная с добычи руды и заканчивая обогащением и доставкой."Эта компания — и прибыльный бизнес, и воплощение геополитической мощи Кремля", — пишет автор.Наибольшую зависимость от "Росатома" испытывают страны Восточной Европы, продолжает он. Даже Украина сможет отказаться от российского урана не ранее, чем через десять лет. В целом Россия покрывает около 30% потребности Евросоюза в нем, сообщается в материале.Москва также продолжает оставаться крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США, пишет Bloomberg.Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html

https://ria.ru/20230827/uran-1892532305.html

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