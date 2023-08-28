https://ria.ru/20230828/orenburzhe-1892690655.html
Более 15 тысяч комплектов новых учебников истории поступило в Оренбуржье
Более 15 тысяч комплектов новых учебников истории поступило в Оренбуржье - РИА Новости, 28.08.2023
Более 15 тысяч комплектов новых учебников истории поступило в Оренбуржье
Партия новых учебников по историю России и всеобщей истории для 10-11 классов в количестве более 15 тысяч комплектов поступила в школы Оренбургской области,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:15
2023-08-28T15:15
2023-08-28T15:15
оренбургская область
сергей кравцов
денис паслер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Партия новых учебников по историю России и всеобщей истории для 10-11 классов в количестве более 15 тысяч комплектов поступила в школы Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в России создан первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11 классов. Он содержит два полностью синхронизированных курса – историю России и всеобщую историю. "Здесь собраны факты, определяющие развитие современной России: специальная военная операция, вхождение в состав страны новых регионов, реальные причины нашего противостояния с коллективным Западом. А главное - подвиги наших бойцов, которые стоят на защите Родины - героев, которые являются примером для подрастающего поколения. Ребята должны знать великую историю нашей страны без фальсификаций и белых пятен", - написал губернатор области Денис Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что партию новых учебников истории – почти 1,4 тысячи комплектов – отправят в подшефный Перевальский район ЛНР.
https://ria.ru/20230821/orenburzhe-1891320255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, денис паслер
Оренбургская область, Сергей Кравцов, Денис Паслер