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Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге - РИА Новости, 28.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
14:16 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/orenburg-1892672442.html
Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге
Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге - РИА Новости, 28.08.2023
Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге
Главным событием последнего дня работы Международного молодежного форума "Евразия Global" стал запуск счетчика до начала Всемирного фестиваля молодежи, который... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:16
2023-08-28T14:16
оренбургская область
оренбург
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ОРЕНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Главным событием последнего дня работы Международного молодежного форума "Евразия Global" стал запуск счетчика до начала Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в "Сириусе" в 2024 году; до его старта осталось 187 дней, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Кроме того, организаторы "Евразия Global" подвели итоги работы 250 российских участников и 250 представителей других стран. "В дни проведения форума 500 участников работали, генерировали идеи, а главное, придумывали то самое комфортное будущее, в котором им предстоит жить. Для нас очень важно, что "Евразия Global" - это точка отсчета до Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. И я хочу сказать спасибо Оренбургу, правительству области, всем, кто поддерживал и организовывал это мероприятие, – цитирует пресс-служба заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Дениса Аширова. На "Евразии Global" молодые люди из 64 стран решали реальные кейсы, а также разбирались, как устроено глобальное государственное управление. Итог игры – разработанная Декларация многополярного мира. Главная цель официального документа – изменить представление о работе многополярного мира и психологические установки на внутренние и внешние процессы в разных государствах и в мире в целом, пояснили в пресс-службе. Также форумчане выявили шесть главных принципов многополярного мира, среди которых отметили уважение к суверенитету государства в независимости от масштабов влияния, международное взаимодействие и совместное решение глобальных проблем. В пресс-службе добавили, что по итогам конкурса проектов от Росмолодежь.Гранты поддержку на общую сумму более 4,6 миллиона рублей получили восемь проектов. Они направлены на развитие межкультурного сотрудничества, профессиональную ориентацию, развитие туризма, благотворительность и поддержку международных отношений. Рекомендованный срок реализации проектов - с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.
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оренбург, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Оренбургская область, Оренбург, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи запустили в Оренбурге

© iStock.com / Vadim_OrlovРека Урал в городе Оренбург
Река Урал в городе Оренбург - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / Vadim_Orlov
Река Урал в городе Оренбург
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Главным событием последнего дня работы Международного молодежного форума "Евразия Global" стал запуск счетчика до начала Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в "Сириусе" в 2024 году; до его старта осталось 187 дней, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Кроме того, организаторы "Евразия Global" подвели итоги работы 250 российских участников и 250 представителей других стран.
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Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года
24 августа, 13:17
"В дни проведения форума 500 участников работали, генерировали идеи, а главное, придумывали то самое комфортное будущее, в котором им предстоит жить. Для нас очень важно, что "Евразия Global" - это точка отсчета до Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. И я хочу сказать спасибо Оренбургу, правительству области, всем, кто поддерживал и организовывал это мероприятие, – цитирует пресс-служба заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Дениса Аширова.
На "Евразии Global" молодые люди из 64 стран решали реальные кейсы, а также разбирались, как устроено глобальное государственное управление. Итог игры – разработанная Декларация многополярного мира. Главная цель официального документа – изменить представление о работе многополярного мира и психологические установки на внутренние и внешние процессы в разных государствах и в мире в целом, пояснили в пресс-службе.
Также форумчане выявили шесть главных принципов многополярного мира, среди которых отметили уважение к суверенитету государства в независимости от масштабов влияния, международное взаимодействие и совместное решение глобальных проблем.
В пресс-службе добавили, что по итогам конкурса проектов от Росмолодежь.Гранты поддержку на общую сумму более 4,6 миллиона рублей получили восемь проектов. Они направлены на развитие межкультурного сотрудничества, профессиональную ориентацию, развитие туризма, благотворительность и поддержку международных отношений. Рекомендованный срок реализации проектов - с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.
 
Оренбургская областьОренбургФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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