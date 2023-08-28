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Врио главы Омской области доложил Путину о вводе в строй новых школ - РИА Новости, 28.08.2023
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15:06 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/omsk-1892688604.html
Врио главы Омской области доложил Путину о вводе в строй новых школ
Врио главы Омской области доложил Путину о вводе в строй новых школ - РИА Новости, 28.08.2023
Врио главы Омской области доложил Путину о вводе в строй новых школ
В Омской области в 2023 и 2024 годах введут в строй по четыре новых школы, чего за последнее десятилетие не происходило, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:06
2023-08-28T15:06
россия
общество
омская область
виталий хоценко
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Омской области в 2023 и 2024 годах введут в строй по четыре новых школы, чего за последнее десятилетие не происходило, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Виталий Хоценко. Во время личной встречи с главой государства Хоценко рассказал, что в Омской области было замедление темпов ввода в строй новых школ: всего одну школу построили в 2020 году на 1122 места. Однако теперь, по его словам, этот вопрос на постоянном контроле, в том числе у него самого и вице-премьера Марата Хуснуллина. "В этом году планируем четыре новые школы построить. Такого никогда в регионе не было за десятилетие. На следующий год еще четыре школы введем", - сказал Хоценко. Он отметил, что было проседание и по капремонту школ. "Мы всего четыре школы на капремонт получили. Сейчас ситуацию выправляем… 21 школу мы уже "выиграли". Сегодня подали еще заявку в Минпросвет на 46 школ. Тоже очень надеемся получить максимальное количество школ и капитально отремонтировать", - уточнил врио губернатора.
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россия, общество, омская область, виталий хоценко, владимир путин, марат хуснуллин
Россия, Общество, Омская область, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Врио главы Омской области доложил Путину о вводе в строй новых школ

Врио главы Омской области Хоценко доложил Путину о введении в строй восьми школ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Омской области в 2023 и 2024 годах введут в строй по четыре новых школы, чего за последнее десятилетие не происходило, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Виталий Хоценко.
Во время личной встречи с главой государства Хоценко рассказал, что в Омской области было замедление темпов ввода в строй новых школ: всего одну школу построили в 2020 году на 1122 места. Однако теперь, по его словам, этот вопрос на постоянном контроле, в том числе у него самого и вице-премьера Марата Хуснуллина.
"В этом году планируем четыре новые школы построить. Такого никогда в регионе не было за десятилетие. На следующий год еще четыре школы введем", - сказал Хоценко.
Он отметил, что было проседание и по капремонту школ.
"Мы всего четыре школы на капремонт получили. Сейчас ситуацию выправляем… 21 школу мы уже "выиграли". Сегодня подали еще заявку в Минпросвет на 46 школ. Тоже очень надеемся получить максимальное количество школ и капитально отремонтировать", - уточнил врио губернатора.
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РоссияОбществоОмская областьВиталий ХоценкоВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
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