Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми
Путин провел в Кремле рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства.
"Напрямую, конечно, нужно работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - сказал Путин Хоценко.
Глава государства также позитивно оценил работу Хоценко в Омской области и озвучил ряд стоящих перед ним задач.
"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом, старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми, но тем не менее. Одна из главных задач, это, конечно, улучшение экологической ситуации, ЖКХ, сети ЖКХ, и вы сами упомянули об обманутых дольщиках. Сколько там? Две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - подчеркнул Путин.
Виталий Хоценко ранее занимал должность главы правительства ДНР и был назначен врио губернатора Омской области 29 марта. Выборы на пост губернатора в регионе состоятся 10 сентября.