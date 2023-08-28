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Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми - РИА Новости, 28.08.2023
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14:01 28.08.2023 (обновлено: 16:25 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/omsk-1892667008.html
Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми
Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми - РИА Новости, 28.08.2023
Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми
Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:01
2023-08-28T16:25
россия
омская область
омск
владимир путин
виталий хоценко
политика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства. "Напрямую, конечно, нужно работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - сказал Путин Хоценко. Глава государства также позитивно оценил работу Хоценко в Омской области и озвучил ряд стоящих перед ним задач. "Вы не так давно работаете в Омске, но в целом, старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми, но тем не менее. Одна из главных задач, это, конечно, улучшение экологической ситуации, ЖКХ, сети ЖКХ, и вы сами упомянули об обманутых дольщиках. Сколько там? Две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - подчеркнул Путин. Виталий Хоценко ранее занимал должность главы правительства ДНР и был назначен врио губернатора Омской области 29 марта. Выборы на пост губернатора в регионе состоятся 10 сентября.
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россия, омская область, омск, владимир путин, виталий хоценко, политика
Россия, Омская область, Омск, Владимир Путин, Виталий Хоценко, Политика
Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми

Путин провел в Кремле рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время встречи
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства.
"Напрямую, конечно, нужно работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - сказал Путин Хоценко.
Глава государства также позитивно оценил работу Хоценко в Омской области и озвучил ряд стоящих перед ним задач.
"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом, старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми, но тем не менее. Одна из главных задач, это, конечно, улучшение экологической ситуации, ЖКХ, сети ЖКХ, и вы сами упомянули об обманутых дольщиках. Сколько там? Две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - подчеркнул Путин.
Виталий Хоценко ранее занимал должность главы правительства ДНР и был назначен врио губернатора Омской области 29 марта. Выборы на пост губернатора в регионе состоятся 10 сентября.
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РоссияОмская областьОмскВладимир ПутинВиталий ХоценкоПолитика
 
 
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