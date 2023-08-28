https://ria.ru/20230828/omsk-1892667008.html

Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми

Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми - РИА Новости, 28.08.2023

Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми

Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:01

2023-08-28T14:01

2023-08-28T16:25

россия

омская область

омск

владимир путин

виталий хоценко

политика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба главы государства. "Напрямую, конечно, нужно работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - сказал Путин Хоценко. Глава государства также позитивно оценил работу Хоценко в Омской области и озвучил ряд стоящих перед ним задач. "Вы не так давно работаете в Омске, но в целом, старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми, но тем не менее. Одна из главных задач, это, конечно, улучшение экологической ситуации, ЖКХ, сети ЖКХ, и вы сами упомянули об обманутых дольщиках. Сколько там? Две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - подчеркнул Путин. Виталий Хоценко ранее занимал должность главы правительства ДНР и был назначен врио губернатора Омской области 29 марта. Выборы на пост губернатора в регионе состоятся 10 сентября.

https://ria.ru/20230816/stroitelstvo-1890378293.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, омск, владимир путин, виталий хоценко, политика