https://ria.ru/20230828/oleni-1892735734.html

В заповеднике рассказали, как считали норвежских оленей, нанесших ущерб

В заповеднике рассказали, как считали норвежских оленей, нанесших ущерб - РИА Новости, 28.08.2023

В заповеднике рассказали, как считали норвежских оленей, нанесших ущерб

Сотрудники российского заповедника тщательно и с помощью средств фиксации считали количество оленей, которые забрели на охраняемую территорию со стороны... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:56

2023-08-28T17:56

2023-08-28T17:56

норвегия

россия

мурманская область

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МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники российского заповедника тщательно и с помощью средств фиксации считали количество оленей, которые забрели на охраняемую территорию со стороны Норвегии, и предоставили подробную методику подсчета ущерба от выпаса животных, рассказала РИА Новости директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова. В июле Поликарпова сообщила агентству о том, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас частных оленей, которые заходят на российскую особо охраняемую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (почти 420 миллионов рублей). Норвежский директорат по сельскому хозяйству в пресс-релизе на прошлой неделе сообщил, что на территорию Норвегии было возвращено 40 оленей, и их пришлось забить. Две особи, по данным королевства, еще находятся на территории России. Поликарпова рассказала РИА Новости, что учет перешедших на российскую сторону оленей ведется точный и с помощью средств фиксации. "Мы делаем объезды территорий. Зимой проезжаем на снегоходах, смотрим, где заходы. Мы поехали проверять фотоловушки - увидели старые следы, поехали смотреть дальше, нашли свежие следы и группу оленей, зарегистрировали ее, сфотографировали. На камере тоже есть регистрация", - рассказала Поликарпова. После того, как олени были обнаружены, руководство заповедника уведомило об этом российских пограничников, те – коллег на норвежской стороне. Норвежцы в свою очередь - оленеводов, ведь все "перебежчики" - домашние животные. Далее за группой стали наблюдать, их видели в разных местах заповедника, позже с помощью снегоходов, на которых группу направляли в нужную сторону, оленей перегнали через границу в Норвегию. Об этом был составлен акт, который подписали обе стороны. "Сейчас норвежцы пишут, что к нам зашли 42 оленя, а вернулись 40 - тонкий намек на непонятные обстоятельства - где два оленя? Они так могут сказать, что зашли 142, а мы вернули 40. Я возмущена этими манипуляциями!", - говорит Поликарпова. По ее словам, на основании количества животных, числа дней их пребывания в российском заповеднике, стоимости мяса оленя на норвежских биржах, повышающего коэффициента, поскольку животные паслись на охраняемой территории, была проведена оценка нанесенного ущерба и высчитана сумма в 47 миллионов норвежских крон. "В июне мы направили письмо с просьбой возместить ущерб и отреагировать до конца июля. К нам никто не обращался, а в норвежских СМИ появилась информация о том, что мы требуем огромную сумму", - отмечает директор заповедника. Территория заповедника "Пасвик" является узкой полосой, вытянутой на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет норвежские частные олени заходят на территорию заповедника через границу, которая пролегает по реке Паз – переплывают реку или переходят по льду – и пасутся на российской территории.

https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html

https://ria.ru/20230225/delo-1854286550.html

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норвегия, россия, мурманская область