https://ria.ru/20230828/odnoklassniki-1892628446.html

Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях

Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях - РИА Новости, 28.08.2023

Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях

Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:49

2023-08-28T11:49

2023-08-28T11:49

одноклассники.ru

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный.Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ.Tracer был разработан командой Одноклассников, и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России - соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: Облако Mail.ru, Дзен, ВКонтакте и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.Запуск сервиса позволил Одноклассникам, например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса - добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.Сервис не собирает личные данные пользователя, его задача - анализировать ошибки в приложениях и подсвечивать их разработчикам для быстрого устранения.Почему это важно для пользователей: в каждом приложении рано или поздно появляются технические ошибки (зависания, вылеты), ошибки нужно быстро устранять. И сервис как раз создан для того, чтобы быстро находить и устранять подобные ошибки быстрее и качественнее иностранных аналогов.

https://ria.ru/20230729/odnoklassniki-1887050431.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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