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Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях - РИА Новости, 28.08.2023
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11:49 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/odnoklassniki-1892628446.html
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях - РИА Новости, 28.08.2023
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях
Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:49
2023-08-28T11:49
одноклассники.ru
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный.Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ.Tracer был разработан командой Одноклассников, и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России - соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: Облако Mail.ru, Дзен, ВКонтакте и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.Запуск сервиса позволил Одноклассникам, например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса - добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.Сервис не собирает личные данные пользователя, его задача - анализировать ошибки в приложениях и подсвечивать их разработчикам для быстрого устранения.Почему это важно для пользователей: в каждом приложении рано или поздно появляются технические ошибки (зависания, вылеты), ошибки нужно быстро устранять. И сервис как раз создан для того, чтобы быстро находить и устранять подобные ошибки быстрее и качественнее иностранных аналогов.
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353
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одноклассники.ru
Одноклассники.ru

Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный.
Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ.
Tracer был разработан командой Одноклассников, и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России - соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: Облако Mail.ru, Дзен, ВКонтакте и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями
29 июля, 12:29
Запуск сервиса позволил Одноклассникам, например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса - добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.
Сервис не собирает личные данные пользователя, его задача - анализировать ошибки в приложениях и подсвечивать их разработчикам для быстрого устранения.
Почему это важно для пользователей: в каждом приложении рано или поздно появляются технические ошибки (зависания, вылеты), ошибки нужно быстро устранять. И сервис как раз создан для того, чтобы быстро находить и устранять подобные ошибки быстрее и качественнее иностранных аналогов.
 
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