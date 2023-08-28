https://ria.ru/20230828/odnoklassniki-1892628446.html
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях - РИА Новости, 28.08.2023
Одноклассники запускают сервис аналитики ошибок в мобильных приложениях
Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:49
2023-08-28T11:49
2023-08-28T11:49
одноклассники.ru
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный.Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ.Tracer был разработан командой Одноклассников, и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России - соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: Облако Mail.ru, Дзен, ВКонтакте и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.Запуск сервиса позволил Одноклассникам, например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса - добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.Сервис не собирает личные данные пользователя, его задача - анализировать ошибки в приложениях и подсвечивать их разработчикам для быстрого устранения.Почему это важно для пользователей: в каждом приложении рано или поздно появляются технические ошибки (зависания, вылеты), ошибки нужно быстро устранять. И сервис как раз создан для того, чтобы быстро находить и устранять подобные ошибки быстрее и качественнее иностранных аналогов.
https://ria.ru/20230729/odnoklassniki-1887050431.html
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одноклассники.ru
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Одноклассники объявляют об открытии сервиса Tracer для разработчиков. Он помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках. Сервис бесплатный.
Помимо стандартных функций (сбор данных об ошибках, зависаниях и другой базовой статистики о стабильности работы приложения), сервис позволяет быстро искать проблемы внутри разделов и модулей программ.
Tracer был разработан командой Одноклассников, и его возможности были протестированы в рамках одного из самых высоконагруженных ресурсов России - соцсети ОК. Позднее Tracer был также внедрен в ряд продуктов VK: Облако Mail.ru, Дзен, ВКонтакте и другие со средней месячной аудиторией сервисов более 100 млн пользователей в мире.
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Запуск сервиса позволил Одноклассникам, например, снизить количество ошибок приложения, связанных с утечками памяти, в 5 раз. В планах разработчиков сервиса - добавление функциональности обнаружения проблем с сетью и базами данных в приложениях, поддержка JavaScript, Unity и десктопных версий приложений и другие улучшения.
Сервис не собирает личные данные пользователя, его задача - анализировать ошибки в приложениях и подсвечивать их разработчикам для быстрого устранения.
Почему это важно для пользователей: в каждом приложении рано или поздно появляются технические ошибки (зависания, вылеты), ошибки нужно быстро устранять. И сервис как раз создан для того, чтобы быстро находить и устранять подобные ошибки быстрее и качественнее иностранных аналогов.