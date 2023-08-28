https://ria.ru/20230828/obuchenie-1892606565.html

СМИ сообщили о разногласиях между западными инструкторами и военными ВСУ

СМИ сообщили о разногласиях между западными инструкторами и военными ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023

СМИ сообщили о разногласиях между западными инструкторами и военными ВСУ

Западные инструкторы признаются, что сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T09:55

2023-08-28T09:55

2023-08-28T10:23

в мире

киев

россия

германия

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западные инструкторы признаются, что сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена, пишет газета Financial Times, переговорившая с рядом западных военных. По данным издания, один из немецких инструкторов заявил, что иногда сталкивался с трениями со старшими украинскими командирами, которые прошли обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше". По данным издания, западные инструкторы отмечают, что возраст и способности украинских военных, которых Киев посылает на обучение, очень сильно отличаются. Как отмечает Financial Times, одному из военных, который прибыл на обучение в Германию, 71 год. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230813/obuchenie-1889833741.html

https://ria.ru/20230824/f-16-1892098361.html

киев

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, россия, германия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато