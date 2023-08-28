СМИ сообщили о разногласиях между западными инструкторами и военными ВСУ
FT: западным инструкторам трудно тренировать военных ВСУ с советским опытом
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Западные инструкторы признаются, что сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена, пишет газета Financial Times, переговорившая с рядом западных военных.
По данным издания, один из немецких инструкторов заявил, что иногда сталкивался с трениями со старшими украинскими командирами, которые прошли обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".
По данным издания, западные инструкторы отмечают, что возраст и способности украинских военных, которых Киев посылает на обучение, очень сильно отличаются.
Как отмечает Financial Times, одному из военных, который прибыл на обучение в Германию, 71 год.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.