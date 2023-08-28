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ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:23
2023-08-28T00:23
2023-08-28T00:41
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 68 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.Всего украинские войска выпустили 245 единиц различных боеприпасов, отмечает представительство. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 71 обстрел.
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892568408.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия, Безопасность
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР