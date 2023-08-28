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ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 28.08.2023 (обновлено: 00:41 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/obstrely-1892584610.html
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:23
2023-08-28T00:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
россия
происшествия
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 68 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров&quot;, — говорится в сообщении представительства.Всего украинские войска выпустили 245 единиц различных боеприпасов, отмечает представительство. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 71 обстрел.
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892568408.html
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, россия, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия, Безопасность
ВСУ за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ
Разрушения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 245 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 68 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 46 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.

Всего украинские войска выпустили 245 единиц различных боеприпасов, отмечает представительство.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском, Киевском районах Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 71 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККРоссияПроисшествияБезопасность
 
 
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